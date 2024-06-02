  • Von der Praxis auf die große Bühne: Ulrike Mönkemöller spricht für mehr Leichtigkeit im Leben.

    Viele Menschen haben etwas zu sagen-doch nur wenige nutzen ihre Stimme wirklich. Stand-Up Speaking verbindet innere Klarheit mit Bühnenpräsenz und macht Botschaften kraftvoll hörbar.

    BildStuttgart/Frankfurt, März 2026 – Expertin für Lebensleichtigkeit, Coachin, Autorin und Keynote-Speakerin Ulrike Mönkemöller nimmt an den ersten Deutschen Meisterschaften im Stand-Up-Speaking teil, die im Rahmen der SpeakerStars-Bühne stattfinden. Die Veranstaltung bietet eine neue kulturelle Bühne für starkes, authentisches öffentliches Sprechen und findet vom 20.-21. März 2026 im H+ Hotel Bad Soden bei Frankfurt statt.

    Stand-Up-Speaking ist ein frisches Format, das die pointierte Kraft des klassischen Stand-Ups mit inspirierendem Inhalt verbindet: Persönliche Wahrheiten, klare Botschaften und direkte Verbindung zum Publikum stehen im Mittelpunkt. Die Meisterschaften würdigen diese neue Form der Bühnenkunst: Jeder Vortrag dauert 2 Minuten, in denen es darum geht, mit Präsenz, Klarheit und Echtheit zu überzeugen.

    Als Teilnehmerin der ersten deutschen Meisterschaften bringt Ulrike Mönkemöller mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung auf die Bühne: Seit 31 Jahren arbeitet sie als Heilpraktikerin mit eigener Praxis in der Region Stuttgart, ist Expertin für Leichtigkeit im Leben und Energiebalance, Coachin, Keynote-Speakerin sowie Autorin von zwei Büchern. Zu ihren Publikationen zählen Werke im Bereich Transformation und Bewusstseinsentwicklung, die Menschen auf ihrem Weg zu innerer Freiheit und authentischer Lebensgestaltung begleiten.

    In ihrer Karriere hat Mönkemöller oft Menschen ermutigt, ihre innere Stärke zu erkennen und ihre Stimme sichtbar zu machen. Mit ihrer Teilnahme an den Stand-Up-Speaking Meisterschaften setzt sie nun ein klares Zeichen: Wirkung entsteht dort, wo Menschen mutig ihre Botschaft teilen – auf Augenhöhe, nah am Publikum, ehrlich und direkt.

    „Ich freue mich riesig auf diese Bühne. Stand-Up-Speaking bedeutet für mich nicht nur, zwei Minuten zu sprechen – sondern in diesen Minuten Herzen zu berühren, Klarheit zu schaffen und Verbindung zu schaffen“, so Mönkemöller über ihren Auftritt.

    Die Deutschen Meisterschaften im Stand-Up-Speaking verbinden Wettbewerb und Entwicklung: Neben dem Live-Auftritt erwartet die Teilnehmer ein ganztägiger Inspirationstag und professionelle Workshops, die Rede-Techniken, Bühnenpräsenz und Storytelling vertiefen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    KOKON Ulrike Mönkemöller
    Frau Ulrike Mönkemöller
    Am Ziegelrain 1
    70771 Leinfelden-Echterdingen
    Deutschland

    fon ..: +491728893234
    web ..: https://www.naturheilpraxis-moenkemoeller.de/
    email : ulrike@naturheilpraxis-moenkemoeller.de

    Die Naturheilpraxis wurde 1995 in Stuttgart gegründet.
    Umzug nach Waldenbuch 1997.
    Umzug nach Leinfelden-Echterdingen 2018 und hinzufügen des Namen KOKON-Raum für ganzheitliche Gesundheit und Metamorphose.
    In Kursen live und online, sowie in 1:1 Begleitungen, werden Heilungsprozesse von Ulrike Mönkemöller angeregt und unterstützt.
    Ganzheitliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Energiebalance, sowie menschliche Metamorphose sind wesentliche Themen.
    Autorin seit 2022
    Keynote-Speakerin seit 2024

    Pressekontakt:

    Naturheilpraxis Ulrike Mönkemöller
    Frau Ulrike Mönkemöller
    Am Ziegelrain 1
    70771 Leinfelden-Echterdingen

    fon ..: +491728893234
    email : ulrike@naturheilpraxis-moenkemoeller.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Preis beim Speaker-Slam. 240 Sekunden-Rede zum Thema „Das Leben darf leicht sein“ von Ulrike Mönkemöller.
      Kurz und überzeugend ein Bild in den Köpfen der Zuhörer erschaffen, wie menschliche Metamorphose möglich wird....

    2. Neue Single, große Bühne: Die Amadinos liefern mit „Heut feiern wir“ echten Live-Schlager mit Wumms
      Die AmadinoS liefern mit "Heut feiern wir" die Stimmungssingle des Sommers - mit Video, Show-Power und Herz. Jetzt überall erhältlich. Für Veranstalter ein echtes Bühnen-Highlight!...

    3. Mehr WOW für das Leben: Von 0815 und Alltagsstress zu Freiheit, Spaß und Leichtigkeit
      Diana Hermann, Gründerin von Moms world of wow, will mehr WOW in die Welt bringen und insbesondere Mamas dazu verhelfen, sich neu in ihr Leben zu verlieben. Denn das Leben...

    4. JA! Leben DARF leicht sein! – Der persönliche Ratgeber für mehr Leichtigkeit und Lebensglück
      Miriam Fuchs möchte Menschen mit "JA! Leben DARF leicht sein!" dazu ermutigen, in ihrem Leben mehr Leichtigkeit zuzulassen und Unbeschwertheit zur Prämisse des eigenen Handelns werden zu lassen....

    5. Dein wahres Sein entdecken und mehr Leichtigkeit und Freiheit in Dein Leben bringen
      Psychotherapeutische Begleitung, besonders für Menschen, die auf einem spirituellen Weg sind oder danach suchen...

    6. Ulrike Hansen – Farben des Sommers
      Am Sonntag, den 2. Juni 2024 um 11 Uhr eröffnet die Husumer Galerie Tobien eine Ausstellung mit neuen Arbeiten von Ulrike Hansen. Zur Eröffnung ist die Künstlerin anwesend....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.