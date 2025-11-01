Kupfer ist ein Schlüsselrohstoff für die Energiewende und moderne Technologien

Kupfer wird wohl nicht ausgehen, aber es könnte knapp werden.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mogotes Metals Inc. und Axo Copper Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 14.02.2026, 13:30 Uhr Zürich/Berlin

Laut Schätzungen des United States Geological Survey (USGS) gibt es aktuell rund 890 Millionen Tonnen an Kupferreserven. Reserven sind Lagerstätten, die entdeckt und bewertet wurden und bei denen ein wirtschaftlicher Abbau möglich ist. Ressourcen dagegen sind weiter gefasst. Sie enthalten auch unentdeckte Lagerstätten. Die Kupferressourcen sollen sich auf 2.100 bis 3.500 Millionen Tonnen belaufen. Noch nicht miteingerechnet sind dabei Kupfermengen aus Tiefseeknollen oder anderen submarinen Sulfiden.

Damit Kupfer nicht ausgeht, dafür sorgen auch seine gute Recycelbarkeit und moderne Explorationsmethoden. Kupfer kann sogar wiederholt recycelt werden, was nicht viele Rohstoffe von sich behaupten können. Gerade für die notwendige Versorgung mit Kupfer ist die Kupferförderung aus neuen Minen wichtig. Und die Nachfrage nach dem rötlichen Metall steigt. Denn Bevölkerungswachstum, innovative neue Produkte und Technologien brauchen Kupfer.

Es mehren sich Stimmen, die beim Kupfer, nach den Preisanstiegen bei Gold und Silber, das Potenzial sehen, der nächste Überflieger zu werden. Und gerade hat Goldman Sachs, bekannte Investmentbank, erklärt, der Kupferpreis bewegt sich auf die 15.000 US-Dollar je Tonne zu. Dabei sagt man Goldman Sachs sonst konservative Schätzungen nach. Schließlich ist beim Kupfer ein strukturelles Angebotsdefizit zu verzeichnen. In den USA besitzt das Metall den Status eines kritischen Metalls. Laut Schätzungen von Goldman Sachs könnte in 2030 ein großes Angebotsdefizit (3,2 Millionen Tonnen Kupfer) vorliegen, gut für Unternehmen mit Kupfer im Boden.

Mogotes Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ – befindet sich im Explorations- und Erschließungsstadium und besitzt Projekte mit Kupfer und Gold im aussichtsreichen Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien). Eine Privatplatzierung hat dem Unternehmen neues Geld in die Kasse gespült.

Axo Copper – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/axo-copper-corp/ – besitzt das La Huerta Kupferprojekt in Mexiko. Es umfasst zirka 11.300 Hektar und ist eine neue Kupferentdeckung im aussichtsreichen Sierra-Madre-Gürtel. Erst kürzlich hat das Unternehmen die Gesellschaft Sapuchi Minera und damit das San Antonio Goldprojekt in Mexiko übernommen, das sich in einer fortgeschrittenen Phase befindet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Axo Copper (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/axo-copper-corp/ -) und von Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -)

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-11-update/.

