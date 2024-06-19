Silber – sechstes Jahresdefizit, starke Investitionen

Nach preislichen Höchstständen in 2025 und im Januar 2026, ist der Silberpreis zwar deutlich gefallen, aber nun hat er sich stabilisiert.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Endeavour Silver Corp. und Vizsla Royalties Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 13.02.2026, 15:45 Uhr Zürich/Berlin

Die für den Preisanstieg verantwortlichen Faktoren bestehen fort. Zum einen ist dies die Angebots- und Nachfrageseite, die den Preis stützen sollte. Zum anderen ist das Angebot in London knapp, politische Unsicherheiten in den USA sind nach wie vor gegeben und geopolitische Krisen präsent. Mit einem weiteren Defizit im laufenden Jahr wird gerechnet. Das Silver Institute geht davon aus, dass die globale Silbernachfrage in 2026 konstant bleiben dürfte. Auch wenn die Nachfrage aus der Schmuckbranche und bei Silberwaren schwächelt, so dürften starke Investitionen von Privatanlegern dies leicht ausgleichen.

Bei der Silbernachfrage aus der Industrie wird mit einem Rückgang von zwei Prozent gerechnet. Denn zwar wächst der Photovoltaiksektor, aber das teuer gewordene Silber wird teilweise durch andere Materialien ersetzt. Allerdings kommt eine steigende Nachfrage nach dem Edelmetall aus dem Bereich Rechenzentren und künstliche Intelligenz und aus der Automobilindustrie. Das Silver Institute prognostiziert einen Anstieg der physischen Investitionen um satte 20 Prozent, damit einen Anstieg auf ein Dreijahreshoch. Verantwortlich dafür seien die außergewöhnliche Preisentwicklung beim Silber und die bestehende Unsicherheit von Investoren. So sollen die physischen Investitionen im Westen und auch in Indien wachsen.

Auf der Angebotsseite wird eine um 1,5 Prozent gestiegene globale Produktionsmenge auf 820 Millionen Unzen Silber erwartet. Demgegenüber wird mit einem Defizit in 2026 von 67 Millionen Unzen gerechnet. Die weltweiten ETP-Bestände sind hoch (1,31 Milliarden Unzen) und die Barren- und Münzennachfrage stark. Investments in Silberunternehmen sollten also unter einem guten Stern stehen.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – besitzt drei produzierende Minen. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Mexiko und Peru. Für 2026 prognostiziert das Unternehmen eine Produktion von 14,6 bis 15,6 Millionen Unzen Silberäquivalent.

Vizsla Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-royalties-corp/ – bietet als Royalty-Gesellschaft eine unternehmenseigene Diversifizierung und besitzt zwei NSR-Lizenzgebühren. Zum einen eine zweiprozentige Beteiligung an der Panuco-Liegenschaft in Mexiko. Dabei handelt es sich um eine primäre und hochgradige Silberressource. Zum anderen eine 3,5-prozentige Beteiligung an den Silverstone-Konzessionen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-royalties-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

