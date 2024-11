Kupfer und Zink zusammen ergeben Messing

In der faszinierenden Welt der Rohstoffe gehören Kupfer und Zink zu den Metallen, die für Investoren spannend sind.

Diese beiden Grundmetalle kombiniert sorgen für rund 60 Sorten von Legierungen, die in Gebrauch sind. Werden andere Metalle hinzugefügt, entstehen neue Legierungen. Messing findet sich in vielen Produkten des täglichen Lebens wie Rohren, Verbindungen, Schiffsschrauben, im Fahrzeugbau, der Feinmechanik, in der Elektrotechnik und in der Elektronik. Beispiele gäbe es noch weitere. Kupfer ist das Gold für den Klimawandel. Ist es doch in Elektroautos und im Solar- und Windenergiesektor verbaut. Der Trend zur nachhaltigen Energieerzeugung wird laut Prognosen zu einem Angebotsdefizit führen. Kupferwerkstoffe finden sich auch in Supraleitern für den Cern-Teilchenbeschleuniger. Auch Teile für NASA-Raketen verwenden Kupfer und sie kommen aus 3D-Druckern.

Die Dekarbonisierung und Digitalisierung wird immer mehr Halbleiter brauchen, denn sie wandeln, übertragen und steuern elektrische Energie. Die größten Kupferreserven besitzen Peru, Chile und Australien. Ebenso wie Kupfer ist Zink ein unentbehrliches Metall, etwa im Maschinenbau, im Baubereich oder in der Automobilherstellung. Die Industrie verwendet Zink als Legierungsmetall oder als Gussteil. Etwa 60 Prozent des globalen Zinkverbrauchs gehen in den Korrosionsschutz von Stahl. Und eine Beschichtung mit Zink macht Solarpanels und Windkraftanlagen widerstandsfähiger gegen Witterungsverhältnisse. Dies gilt besonders für Offshore-Windkraftanlagen. Bei der Entwicklung nachhaltiger Gebäude – wobei die Bauindustrie immer umweltfreundlicher wird – wird die Rolle von Zink wachsen. Denn Zink ist wartungsarm, anpassungsfähig, besitzt eine lange Lebensdauer und glänzt mit sehr guten thermischen und akustischen Eigenschaften.

Zu den Bergbaugesellschaften, die eine grünere Zukunft im Blick haben, gehört Foran Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/foran-mining-corp/ -. In Saskatchewan, entlang des Flin Flon Grünsteingürtels, befinden sich die Liegenschaften des Unternehmens und sie enthalten Kupfer, Zink, Gold und Silber.

In Kolumbien arbeitet Collective Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/collective-mining/ – an seinem Vorzeigeprojekt Guayabales. Es enthält ein hochgradiges Kupfer-Silber-Gold-Wolfram-System.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Collective Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/collective-mining-ltd/ -) und Foran Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/foran-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Toplage München Maxvorstadt – Immobilienreport 2024 Cyber Security: Tipps vom Erfinder des QR Codes: So gelingt der Schutz vor Quishing