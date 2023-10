Kupferpreis zeigt sich widerstandsfähig

Kupfer ist bekannt als Konjunkturmetall. Die schwächelnde Wirtschaftsentwicklung hat den Preis nur moderat gedrückt.

Im Gegensatz zu Kupfer mussten viele Industriemetalle deutlichere Korrekturen verbuchen. Viele Baustellen lagen in China im Jahr 2022 brach. Jetzt wird vor allem die Fertigstellung im Bau bereits befindlicher Gebäude vorangetrieben. Und dies ist die Phase, in der für Elektrotechnik Kupfer gebraucht wird. Die Fertigstellung von Gebäuden ist in den ersten sieben Monaten 2023 im Vorjahresvergleich immerhin um rund 20 Prozent gestiegen. Der Bereich, der eine steigende und starke Kupfernachfrage nach sich zieht, ist im Zuge der Energiewende die Elektromobilität und der Sektor der erneuerbaren Energien.

Der Ausbau der Wind- und Solarenergie geht in China enorm schnell voran. So wurden im ersten Halbjahr 2023 schon mehr Kapazitäten geschaffen als im Gesamtjahr 2022. Dabei war 2022 ein Rekordjahr. Chinas Kupfernachfrage und das ist fast die Hälfte des globalen Bedarfs, ist in diesem Jahr bereits um elf Prozent nach oben gegangen.

Damit ist Chinas Kupfernachfrage auf rekordhohem Niveau dank dem Auto- und Infrastrukturbereich. Weltweit dürfte die Kupfernachfrage durch die Energiewende also steigen. Eine Steigerung der Kupferproduktion ist dagegen nicht einfach. Denn niedrige Kupferpreise verhindern Investitionen und oft befinden sich Kupferprojekte in politisch unsicheren Gebieten.

Dazu kommen die hohen Finanzierungskosten. Sollte sich der Kupferbedarf wirklich in den kommenden Jahren verdoppeln, sollten sich Unternehmen mit Kupfer im Boden wie Aurania Resources oder Torq Resources auf der Sonnenseite befinden. Beide besitzen Kupfer und Gold in ihren Projekten.

Torq Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/torq-resources-inc/ – verfügt über aussichtsreiche Beteiligungen in Chile.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – besitzt unter anderem das Flaggschiffprojekt The Lost Cities-Cutucu in Ecuador.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Torq Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/torq-resources-inc/ -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Boxspringbett Rockstar 180×200 cm im Boxspringbetten-Test 2023 von furnart.de erneut Vergleichssieger mit 1,0 Regenwürmer sorgen für Lebensmittel – Dünger wie Kali auch