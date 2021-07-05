Kurssprung: First Mining erzielt Durchbruch bei First-Nations-Abkommen für das Goldprojekt Springpole

First Mining Gold erzielt auf dem Springpole-Goldprojekt einen wichtigen Genehmigungsfortschritt: Die Zustimmung zweier First Nations und eine neue Ganzjahresstraße treiben das Projekt voran.

Der Goldprojektentwickler First Mining Gold (TSX: FF; Frankfurt: FMG) verzeichnet einen signifikanten Etappensieg auf dem Weg zur Genehmigung seines Springpole-Projekts im Nordwesten Ontarios. Das Unternehmen sicherte sich die bedingte Zustimmung der Cat Lake und Lac Seul First Nations. Begleitet wird dieser Meilenstein von einer Millioneninvestition in eine neue Ganzjahresstraße. Die Börse reagierte umgehend: Die First-Mining-Aktie verzeichnete in Kanada einen Kurssprung von 25 Prozent.

Vorausgegangen war eine von den indigenen Gemeinschaften selbst geführte Folgenabschätzung (ALIA). Die daraus resultierende Projektfreigabe ist an ein Eckpunkteabkommen mit 35 konkreten Bedingungen geknüpft, das nun in einen verbindlichen Vertrag überführt werden muss. Im Kern fordert die Vereinbarung einen verschärften Schutz der regionalen Gewässer – insbesondere des Springpole und Birch Lake – durch deutlich strengere Auflagen beim Umgang mit Tailings und der Einleitung von behandeltem Betriebswasser.

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