  • Prismo Metals meldet spektakuläre Bohrergebnisse von Silver King in Arizona

    Prismo Metals bestätigt auf Silver King Bonanza-Silber bis 4.811 g/t – und stößt in der Tiefe auf Hinweise eines möglichen Kupfer-Porphyrsystems, das dem historischen Projekt eine neue Dimension geben

    BildPrismo Metals (CSE: PRIZ, FRA: 7KU, WKN: A2QEGD) gab zu Beginn der Woche die Ergebnisse des ersten eigenen Bohrprogramms auf dem Silver King-Projekt im US-Bundesstaat Arizona bekannt. Die Resultate sind bemerkenswert, denn in einem der Bohrlöcher wurden Silbergehalte von bis zu 4.811 Gramm pro Tonne nachgewiesen, was einen außergewöhnlich hohen Wert darstellt, der in der Bergbaubranche als sogenannte Bonanza-Vererzung gilt. Doch damit nicht genug: Die Daten deuten zusätzlich auf ein bisher unentdecktes Kupfervorkommen in der Tiefe hin.

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    Prismo Metals meldet spektakuläre Bohrergebnisse von Silver King in Arizona

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