Kurzratgeber für alle, die schon immer ein Webinar durchführen wollten, aber irgendwo haken bleiben

Ratgeber „Mensch, zeig dich!“

Hamburg im November 2023 – Ole Albers zeigt in seinem neuen Ratgeber „Mensch, zeig dich!“, wie man mit Wissen-Events online Kunden gewinnen kann. Der zertifizierte Business-Coach Ole Albers hat einen neuen Ratgeber veröffentlicht, der sich an alle richtet, die Online-Events nutzen möchten, um Kunden zu gewinnen. Hier mehr erfahren: https://www.wissen-events.de

Der Ratgeber richtet sich an alle, die noch keine Erfahrung mit Online-Events haben und sich unsicher fühlen. Ole Albers zeigt, wo man anfangen soll und gibt Hilfestellung bei Fragen wie: „Ich habe doch gar nichts zu erzählen“, „Was ist, wenn ich mich blamiere?“ oder „Mir fehlt die Ausrüstung dazu“. Der Ratgeber gibt wertvolle Tipps, wie man diese Ängste überwinden und erfolgreich online auftreten kann. Die Leser erfahren, welche Fragen bei einem Webinar als Expertin oder Experte gestellt werden und wie man sich am besten darauf vorbereitet. Hier mehr erfahren: https://www.wissen-events.de

Ole Albers betont, dass es wichtig ist, authentisch zu bleiben und sich nicht zu verstellen. „Die Leser sollen ihre eigene Persönlichkeit einbringen und so ihre Zuschauer begeistern“, sagt Albers. Ole Albers selbst bezeichnet sich als Brückenbauer zwischen den Welten, da er neben der werblichen Ausrichtung eine tiefe Leidenschaft für Datenbanken und Softwareentwicklung hat und so auch die technische Seite versteht. Mit seinem Ratgeber möchte er anderen helfen, ihre Ziele zu identifizieren und zu erreichen.

Der neue Ratgeber von Ole Albers mit dem Titel „Mensch, zeig dich!“ ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die Online-Events organisieren möchten. Mit praktischen Tipps und Ratschlägen hilft der Ratgeber dabei, sich optimal auf das Event vorzubereiten und einen professionellen Eindruck zu hinterlassen. Mit praktischen Tipps und Ratschlägen bietet dieser Ratgeber eine umfassende Anleitung zur Planung und Durchführung von Online-Events. Von der Auswahl des richtigen Plattform-Anbieters über die Gestaltung ansprechender Inhalte bis hin zur Interaktion mit den Teilnehmern – hier findet jeder wertvolle Informationen zu allen Aspekten einer erfolgreichen virtuellen Veranstaltung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem persönlichen Auftritt des Organisators oder Moderators.

Der Autor betont die Bedeutung einer authentischen Präsenz sowie eines professionellen Umgangs mit Technik und Publikum. Darüber hinaus enthält das Buch nützliche Checklisten, Vorlagen für Einladungen oder Umfragen sowie Beispiele aus der Praxis erfolgreicher Eventmanager. So kann jeder Leser sofort loslegen und das Wissen direkt in die Tat umsetzen. „Mensch, zeig dich!“ ist nicht nur für erfahrene Eventplaner geeignet, sondern auch für Neueinsteiger im Bereich Online-Veranstaltungen. Die klare Strukturierung des Ratgebers und die verständliche Sprache machen es einfach, sich in das Thema einzuarbeiten und Schritt für Schritt zum Experten zu werden.

Mit diesem Ratgeber wird jeder Leser dazu befähigt, Online-Events auf höchstem Niveau durchzuführen. Egal ob es um Firmenmeetings, Produktpräsentationen oder Konferenzen geht – mit den praktischen Tipps von Ole Albers kann man sicher sein, dass das Event ein voller Erfolg wird und einen bleibenden positiven Eindruck bei allen Teilnehmern hinterlässt. Lassen Sie sich inspirieren und nutzen Sie dieses unverzichtbare Werkzeug für Ihr nächstes virtuelles Event!

