Neukunden gewinnen durch Online-Events mit Mehrwert – Garantiert 50 Leads pro Event

Mehrwert statt Verkaufsveranstaltung – so haben Webinare Erfolg

Hamburg im November 2023 – Ole Albers bietet Rundum-Paket für ein erfolgreiches Webinar. Mit einem mehrstufigen System sorgt der zertifizierte Business-Coach für interessante Teilnehmer, die auf kurzem Wege zu heißen Leads werden. Dabei garantiert Albers mindestens 50 heiße Kontakte pro Event. In der heutigen Zeit sind die Menschen von einer ständigen Flut an Werbung umgeben. Ob im Fernsehen, auf Plakaten oder in den sozialen Medien – überall werden ihnen Produkte und Dienstleistungen angepriesen. Doch immer mehr Menschen sehnen sich nach etwas anderem, nach nützlichen Inhalten, die ihnen einen Mehrwert bieten können. Sie möchten nicht nur oberflächliche Werbeslogans lesen oder sich von bunten Bildern blenden lassen – sie wollen tiefgründige Artikel lesen, informative Videos anschauen oder hilfreiche Tipps erhalten. „Die Teilnehmer müssen einen Mehrwert erhalten und das Unternehmen muss sich auf der virtuellen Bühne präsentieren“, erklärt Albers. Hier mehr über Webinare mit Mehrwert erfahren und den Vertrieb richtig nach vorne bringen: https://www.wissen-events.de

In unserer Informationsflut fällt es den Menschen zunehmend schwerer, relevante Inhalte herauszufiltern und ihre Aufmerksamkeit gezielt auf bestimmte Dinge zu lenken. Das Ziel ist es, dass die Teilnehmer nicht nur vom Webinar begeistert sind, sondern auch langfristig Kunden bleiben. „Deshalb bietet das VGVFI-Team nicht nur ein erfolgreiches Webinar, sondern auch eine gezielte Nachbereitung und Kontaktierung der Teilnehmer“, erklärt Albers. Mit diesem Rundum-Paket können Unternehmen und Selbstständige ihren Vertrieb auf das nächste Level bringen. „Wir garantieren mindestens 50 Kontakte, die man im Vorfeld und nach dem Event kontaktieren kann“, betont Albers. Interessierte können sich direkt an Ole Albers wenden und von seinem Know-how und seiner Erfahrung profitieren. Hier mehr über Webinare mit Mehrwert erfahren: https://www.wissen-events.de

Die Vorteile des mehrstufigen Systems von Ole Albers liegen auf der Hand: Wer ein erfolgreiches Online-Event mit Mehrwert veranstalten möchte, muss dann drei Schritten zum Erfolg folgen: Im Vorgespräch eigene Ziele klären, in Schritt 2 übernimmt das VGVFI-Team die Organisation von Werbung, Newsletter & PR und führt das Event gemeinsam durch. Im letzten Schritt werden die geschnittenen Videos veröffentlicht und an 20.000 Personen aus der Zielgruppe geschickt. Der Kunde erhält alle Anmeldedaten zum Nachfassen. Überzeugen Sie sich selbst von dem effizienten System!

Viele Menschen haben mittlerweile erkannt, dass Unternehmen oft manipulative Taktiken einsetzen, um ihr Produkt möglichst attraktiv darstellen zu können. Sie fühlen sich belästigt durch penetrante Anzeigen und betrachten diese als lästige Unterbrechung ihres Alltags. Stattdessen wünschen sie sich eine ehrliche Kommunikation zwischen Unternehmen und Verbrauchern. Sie möchten wissen: Was macht dieses Produkt wirklich besonders? Wie kann es mir helfen? Welche Erfahrungen haben andere Kunden damit gemacht? Indem sie nützliche Inhalte erhalten, fühlen sich die Menschen ernst genommen und geschätzt. Sie sehen in den Unternehmen nicht nur Verkäufer, sondern auch Experten auf ihrem Gebiet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VGVFI Verlagsgesellschaft für Verbraucher- und Firmeninformationen mbH

Herr Ole Albers

Mittelweg 44

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040-22 85 42 330

fax ..: 040-22 85 42 338

web ..: https://vgvfi.de

email : impressum@vgvfi.de

Die VGVFI Verlagsgesellschaft für Verbraucher- und Firmeninformationen mbH ist ein Rundum-Dienstleister für erfolgreiches B2B-Marketing und hilft mit seinen Online-Wissen-Events neue Kunden zu gewinnen. Das VGVFI-Team findet neue Ansätze und bewährte Strategien und hilft den Experten authentisch zu sein und die passenden Kunden anzuziehen. Das VGVFI-Team hilft den Kunden ihren Perfektionismus und ihre Angst vor Fehlern zu überwinden. Das VGVFI-Team bietet ein umfassendes Paket zur Organisation und Durchführung von Wissen-Events für Unternehmen.

