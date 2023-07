Lagerregale sicher prüfen – jetzt an die Lagerinspektion denken!

Sicherheit für das Audit schaffen!

Planen, verwalten und optimieren Sie die Regalprüfungen mit nur wenigen Klicks

Hoppe Unternehmensberatung bietet ein digitales Werkzeug für Ihre Regalprüfung Instandhaltung, Wartung und Reparatur.

Im Zentrum steht die Verwaltung und Erinnerung an Prüftermine

Die Regalprüfer-Lösung richtet sich an Unternehmen aller Branchen, die Wartungen und Prüfungen dokumentieren. Im Zentrum der Geschäftsprozesse steht dabei vor allem die Planung, die Verwaltung und Erinnerung an die wiederkehrenden Prüftermine. Die Software ist der Weg zu einem perfekten Wartungsmanagement.

Mit der Regalprüfer Software Wartungsplaner werden die Aufwände verringert und eine Sicherheit für das Audit geschaffen.

Lagerregale sind durch das ständigen Be- und Entladen enormen dynamischen und statischen Belastungen ausgesetzt. Zusätzlich besteht bedingt durch die Flurförderzeuge, wie beispielsweise Gabelstapler, ein erhöhtes Beschädigungsrisiko durch Stoßbelastungen an Regalbauteilen.

Die Gefahr von sicherheitsrelevanten Schäden am Regal, oftmals auch verbunden mit Personenschäden, ist demzufolge entsprechend hoch.

Regelmäßige Prüfungen der Regale sind daher obligatorisch. Die Prüfung von Regalen ist hierbei in den berufsgenossenschaftlichen Regeln (BGR) 234 sowie in der DIN EN 15635 verankert. Es gilt gemäß Berufsgenossenschaft für alle Regaltypen grundsätzlich die Inspektionspflicht.

Regalprüfer übernimmt die wöchentlichen Sichtkontrollen der Regalanlagen

Er hat die Prüfungen zu dokumentieren und Mängel an die zuständige Stelle im Betrieb weiterzugeben sowie bei Gefahrstellen unverzüglich einzuschreiten.

Sicherheitsrelevante Schäden am Regal sind sofort fachgerecht zu beseitigen

Des Weiteren muss mindestens einmal pro Jahr eine Experteninspektion an den Regalen durchgeführt werden Gemäß Berufsgenossenschaft sind entsprechend der technischen Regel für Betriebssicherheit TRBS 1203 hierfür fachkundige Personen einzusetzen. Gemäß der berufsgenossenschaftlichen Regel DGUV 108-007 und der Norm DIN EN 15635 müssen festgestellte sicherheitsrelevante Schäden am Regal sofort fachgerecht beseitigt und geeignete Maßnahmen hierfür eingeleitet werden. Darüber hinaus ist ein schriftlicher Bericht anzufertigen und zu dokumentieren.

Der Wartungsplaner unterstützt die Regalprüfung professionell und effizient

Die Dokumentation der Regalprüfung & Regalinspektion kann mit dem Wartungsplaner der Hoppe Unternehmensberatung professionell und effizient durchgeführt werden.

Die Wartungsplaner-Software erinnert an fällige Regalprüfungen und dokumentiert zuverlässig sowie revisionssicher.

Mit der mobilen Regalprüfer-App / Wartungsplaner-App „Prüfungen im Arbeitsschutz“ für iPhone oder Android wird die Regalkontrolle noch einfacher. Über das Smartphone können die Prüfprotokolle direkt vor Ort ausgefüllt werden. Der Datenimport und -export erfolgt unkompliziert über beispielsweise WLAN, E-Mail, FTP-Server oder Dropbox.

Ebenso können mit der App dem Prüfprotokoll zum Beispiel Mängelfotos angehängt werden. Der Wartungsplaner steht dem Regalprüfer als Praxissoftware für Lagersicherheit als wichtiges Instrument immer zur Seite und hält die Verantwortlichen auf dem Laufenden.

Lagersicherheit: Alles was Sie für die Sicherheit im Lager benötigen

Die Softwarelösung hilft Unternehmen, ihren gesamten Wartungsprozess der Regale Regalsysteme und der Lagerregale zu rationalisieren und den Zustand der Regale zu verfolgen.

Prüftermine der Regale mit der Regalprüfer-Software vereinfachen!

3 Wochen kostenlos und unverbindlich testen!

https://www.wartungsplaner.de



Service Hotline und professionelles Entwicklerteam

Die HOPPE Unternehmensberatung verfügt über ein professionelles Entwicklerteam und bietet zusätzlich eine Service Hotline. Das geschulten Support-Mitarbeiter sorgen für schnelle Hilfe beim Auftreten von Problemen.

Bitte zögern Sie nicht uns anzusprechen, sollten Sie weitere Informationen oder Hilfe zur Inbetriebnahme der Wartungsplaner Software für Ihren Anwendungsfall benötigen. Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, teilen Sie uns dies bitte mit und wir bieten Ihnen eine Lösung zu einem individuellen Preis an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hoppe Unternehmensberatung

Herr Ulrich Hoppe

Seligenstädter Grund 8

63150 Heusenstamm

Deutschland

fon ..: 0610465327

fax ..: 0610467705

web ..: https://www.Wartungsplaner.de

email : info@hoppe-net.de

Die Hoppe Unternehmensberatung gehört zu den bekanntesten deutschen Anbietern von Regalprüfer- Wartungsplaner Software zur Verwaltung der Regale, Regalanlagen und Maschinen & Anlagen. Mehr als 25 Jahre Erfahrung stecken in der modernen Organisationssoftware für Planung von Wartungen. Die Wartungsplaner Software dokumentiert alle Prüfungen und Wartungen. Der Wartungsplaner versteht sich als ganzheitliches Werkzeug rund um das Thema Wartungsmanagement. Es lassen sich sowohl Regale, Regalanlagen, Maschinen und Anlagen mit der Wartungssoftware verwalten.

Hinweis:

Die Asset-Management-Software Wartungsplaner wurde mit den Innovationspreis „Best of IT“ der Initiative Mittelstand ausgezeichnet. Weiterhin wurde die Software mit dem Industriepreis prämiert.

Pressekontakt:

Hoppe Unternehmensberatung

Herr Ulrich Hoppe

Seligenstädter Grund 8

63150 Heusenstamm

fon ..: 0610465327

email : info@hoppe-net.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Für strahlend schöne Zähne: die moderne Zahnarztpraxis im Alexa in Berlin-Mitte Bürovermietungen im Großraum Berlin