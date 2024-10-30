Lake Victoria Gold: 25 Mio. $ ohne Verwässerung für Imwelo rücken näher

Lake Victoria Gold treibt die 25-Mio.-US-Dollar-Finanzierung für das Goldprojekt Imwelo voran: Goldbasierter Kredit, Genehmigungsschritte und Taifa Mining sollen den Weg zur Produktion ebnen.

Lake Victoria Gold (TSXV: LVG; OTCQB: LVGLF; FSE: E1K) treibt die Umsetzung der geplanten Finanzierung für das Imwelo-Goldprojekt in Tansania weiter voran. Die mit Monetary Metals vereinbarte Kreditfazilität über bis zu 6.000 Unzen Gold (rund 25 Mio. US-Dollar) ist ein zentraler Baustein, um die Mine ohne signifikante Verwässerung der Aktionäre auf Projektebene in die Produktion zu führen. Da der Kredit in Gold ausgezahlt und getilgt wird, ist die Finanzierungsstruktur zudem optimal an das künftige Produktionsprofil des Projekts angepasst.

Nach der Ankündigung der Finanzierung im April 2026 konzentriert sich das Unternehmen nun auf die lokalen Genehmigungsprozesse. Obwohl Imwelo über die Tochtergesellschaft Tembo Gold (T) Limited bereits vollständig für den Minenbau genehmigt ist (Mining Licence ML 538/2015), erfordert die externe Kreditfazilität weitere formelle Schritte. Dazu gehören die Registrierung bei der Bank of Tanzania sowie detaillierte Abstimmungen mit der Mining Commission.

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