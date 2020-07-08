  • Lake Victoria Gold: Frisches Kapital soll schnelle Projektfortschritte ermöglichen

    Lake Victoria Gold hat sich über eine erfolgreiche Finanzierung rund 6 Millionen CAD gesichert. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen seine Projekte in den Lake-Victoria-Goldfeldern Tansanias

    Lake Victoria Gold (TSXV LVG / WKN A3E4WC) hat große Pläne. Nicht nur, dass man auf der Tembo-Liegenschaft mit weiteren Explorationsarbeiten die bekannte Mineralisierung ausweiten will, parallel dazu soll auch das Imwelo-Projekt so schnell wie möglich in Richtung Goldproduktion vorangebracht werden!

    Dafür hat Lake Victoria in den letzten Monaten einige wichtige Weichenstellungen vorgenommen und sich nun auch das nötige Kapital dafür besorgt. Gestern nämlich meldete das Unternehmen von CEO Marc Cernovic den Abschluss einer angekündigten, so genannten LIFE Privatplatzierung. In deren Rahmen gab Lake Victoria 34.285.715 Einheiten zu 0,175 CAD per Einheit aus. Damit fließen dem Unternehmen brutto rund 6 Mio. CAD zu – das Doppelte des angesetzten Minimalbetrags von 3 Mio. CAD.

    Lake Victoria betrachtet erfolgreichen Finanzierungsabschluss als Bestätigung der Strategie
    Schnell die Details: Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant. Jeder ganze Warrant wiederum berechtigt zum Kauf einer weiteren Lake Victoria-Stammaktie zu einem Kurs von 0,27 CAD über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der Ausgabe der Warrants.

    CEO-Cernovitch sieht im erfolgreichen Abschluss der LIFE-Finanzierung eine weitere, starke Bestätigung der Strategie und der Assets des Unternehmens in den Lake Victoria Goldfields. Man sei mit diesem frischen Kapital in einer guten Ausgangslage, um Imwelo in Richtung Produktion zu entwickeln sowie die Ressourcenbasis auf dem Tembo-Projekt auszuweiten, erklärte er. Und, ein weiterer – insbesondere für die an der Börse ja gehandelte Zukunft – wichtiger Aspekt: Das frische Geld erlaubt es Lake Victoria auch, die Konsolidierung dieses Golddistrikts weiter voranzutreiben, den man im Unternehmen als einen der chancenreichsten Golddistrikte Afrikas betrachtet.

    Darüber hinaus, und das dürfte die Aktionäre – alt oder neu – erfreuen, bereitet das Unternehmen bereits die Mobilisierung von Teams und Auftragnehmern vor Ort vor. Damit soll sichergestellt werden, dass der Schwung, den Lake Victoria aus der Finanzierung mitnimmt schnell zu Fortschritten auf den Projekten – und damit zu Wertschöpfung – führt.

    Übrigens führt Lake Victoria zusätzlich zur LIFE-Finanzierung noch eine „traditionelle“ Finanzierung durch. Diese, so die aktuelle Meldung, wird auf 2 Mio. CAD erhöht, wobei der Kurs der ausgegebenen Aktien ebenfalls bei 0,175 CAD liegt. Im Unterschied zur LIFE-Finanzierung unterliegen in diesem Fall allerdings alle ausgegebenen Wertpapiere der vorgeschriebenen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Ausgabe der Papiere.

    Wir betrachten das Timing der Finanzierung angesichts der Rekordpreise bei Silber und Gold als geschickt gewählt und sehen es als positiv an, dass Lake Victoria Gold nun erst einmal für die bevorstehenden, umfangreichen Aufgaben finanziert ist. Wir sind gespannt, ob es dem Unternehmen tatsächlich gelingt, diesen Schwung mitzunehmen und schnell Fortschritte in Tansania zu erzielen!

    Risikohinweis & Disclaimer

    I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss
    Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

    II. Risikoaufklärung
    Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

    III. Interessenkonflikte
    Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

