Laux PR Department setzt neue Maßstäbe in Public Relations für renommierte Schmuck- und Modemarken

Die Agentur konnte für ihren Kunden Gismondi 1745 mehrere Schmuckausstattungen in der aktuellen Staffel der RTL Hit-TV-Show „Let’s Dance“ an Victoria Swarovski und Motsi Mabuse platzieren.

Osthofen, 22. Mai 2023 – Laux PR Department, eine führende PR-Agentur mit den Schwerpunkten auf Mode, Schmuck und Lifestyle, ist stolz darauf, erneut ihre Expertise im Bereich Public Relations unter Beweis gestellt zu haben.

Die Agentur konnte für ihren Kunden Gismondi 1745, einen renommierten italienischen Schmuckhersteller, mehrere Schmuckausstattungen in der aktuellen Staffel der RTL Hit-TV-Show „Let’s Dance“ an Victoria Swarovski und Motsi Mabuse platzieren.

DieSchmuckstücke wurden in mehreren Folgen der aktuellen Staffel getragen, darunter auch ein exklusives Unikat, das zuvor von Sängerin Beyonce in ihrem Film „Black is King“ getragen wurde. Die Kette trägt den Namen „Nuvole Bianche“ (deutsch: Weiße Wolke) und besteht aus 18 Karat Weißgold und 98 Karat Diamanten der Farbe EF mit einer SI Reinheit.

Durch eine effektive Pressearbeit und gezieltes Branding wurden die Schmuckstücke nicht nur in der Sendung präsentiert, sondern auch in zahlreichen Publikationen und auf Social-Media-Plattformen von den Prominenten getragen und präsentiert. Laux PR Department freut sich, dass die Schmuckstücke so viel positive Aufmerksamkeit erhalten haben und somit auch für Gismondi 1745 einen großen Mehrwert generieren konnten.

Geschäftsführer der Agentur Dominik Laux freut sich über den Erfolg der von ihm und seinen Mitarbeitern betreuten Marken. ‚Es ist immer eine große Freude, wenn unsere Marken und die PR-Konzepte so gut verschmelzen, wie es bei Gismondi 1745 und Let’s Dance der Fall ist‘, sagt Laux. ‚Dank meines engagierten Teams haben wir dazu beitragen dürfen, ganz besondere TV-Momente entstehen zu lassen. Wir sind stolz darauf, dass unsere Arbeit so viel positive Aufmerksamkeit erhalten hat und dass wir unsere Kunden dabei unterstützen konnten, ihre Marke zu stärken und ihre Ziele zu erreichen.'“

Darüber hinaus hat Laux PR Department seit März 2023 die Pressearbeit für Vera Wang Bride zusätzlich zu der bereits erfolgten Repräsentanz in Deutschland, nun auch in den USA

übernommen. Vera Wang ist bekannt für ihre atemberaubenden Brautkleider und Accessoires und seit Jahrzehnten international eine der führenden Marken im Bereich Brautmoden.

Die Zusammenarbeit mit Gismondi 1745 und Vera Wang Bride wird Laux PR Department die Möglichkeit geben, ihre Fähigkeiten in der Modebranche weiter auszubauen und ihre Präsenz in den regionalen, nationalen und internationalen Märkten zu stärken. Als erfahrene PR-Agentur sind sie davon überzeugt, dass dieser Bereich zusammen mit dem aktuell im Aufbau befindlichen Bereich der PR-Arbeit für Influencer für die Agentur eine richtungsweisend sein wird und in den kommenden Jahren weitere internationale Marken in Ihr Büro in Osthofen bringen wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LA Vision Entertainment GmbH

Herr Dominik Laux

Ludwig-Schwamb-Str. 9

67574 Osthofen

Deutschland

fon ..: 06242 5069599

web ..: https://www.laux-prdepartment.com

email : dominik@laux-pdepartment.com

Über Laux PR Department: Laux PR Department ist eine professionelle PR-Agentur mit Sitz in Osthofen und ein Teil der LA Vision Entertainment GmbH. Deren Ziel ist es, Kunden eine maßgeschneiderte und umfassende PR-Strategie zu bieten, die ihnen dabei hilft, ihre Marke zu stärken und ihre Ziele zu erreichen. Dabei sind die Bereiche Mode, Lifestyle, Schmuck und Influencer die hauptsächlichen Wirkungsbereiche der Agentur.

Pressekontakt:

Laux PR Department

Frau Selina Schätzlein

Ludwig-Schwamb-Str 9

67574 Osthofen

fon ..: 06242 5069599

email : selina@laux-prdepartment.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Schöne neue Welt First Majestic erinnert die Aktionäre an die Abstimmung auf der bevorstehenden ordentlichen Hauptversammlung