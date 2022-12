LCX Wird Der Erste Physical Validator in Liechtenstein Und Weltweit

LCX erhält Registrierung als Physical Validator nach Blockchain Gesetz Liechtenstein.

(Vaduz, Liechtenstein – 20. Dezember 2022) – LCX, ein führendes Blockchain- und Cryptocurrency-Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es die Zulassung als Physical Validator nach dem Liechtensteiner Blockchain-Gesetz (TVTG) erhalten hat. Damit ist LCX das erste und einzige Unternehmen in Liechtenstein sowie das erste Unternehmen weltweit, das diese Zulassung erhalten hat.

Als Physical Validator ist LCX für die Aufrechterhaltung der Integrität und Sicherheit der tokenisierten Vermögenswerte auf der Blockchain verantwortlich. Dies beinhaltet die Überprüfung der Authentizität der zugrunde liegenden Vermögenswerte und die physische Verwahrung der realen Vermögenswerte. Die Rolle des Physical Validators ist entscheidend für die allgemeine Gesundheit und Stabilität der Blockchain-Branche, da sie dazu beiträgt, Betrug und andere böswillige Aktivitäten zu verhindern.

„Als erster Physical Validator in Liechtenstein und weltweit sind wir stolz, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen und zum Wachstum und zur Stabilität der Blockchain-Branche beizutragen. Wir bei LCX sind bestrebt, Innovation und Akzeptanz von Tokenisierungs-Projekten wie Tiamonds und unser Engagement für Compliance zu demonstrieren.“ – Monty C. M. Metzger, CEO von LCX

LCX zeigt mit seinem Projekt Tiamonds was durch die Tokenisierung von physischen Werten möglich ist. Tiamonds ist eine Plattform für die Tokenisierung von Diamanten, die es Anlegern ermöglicht, mithilfe der Blockchain-Technologie Diamanten zu kaufen und zu handeln.

Die Tokenisierung der Eigentumsrechte an einem Diamanten ist ein Beispiel dafür, wie ein physischer, realer Vermögenswert online gestellt wird. In diesem Fall ist ein Physical Validator dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Diamanten existieren und sicher aufbewahrt werden. Als regulierte und haftbare Partei spielt der Physical Validator eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Integrität und Sicherheit des Tokenisierungsprozesses.

Mit der behördlichen Zulassung als Physical Validator ist LCX gut aufgestellt, um die Tiamonds-Plattform im Jahr 2023 zu erweitern und seine Bemühungen fortzusetzen, Innovation und Akzeptanz in der Blockchain-Branche voranzutreiben.

Über LCX:

LCX, der Liechtenstein Cryptoassets Exchange, ist ein globales Finanztechnologieunternehmen mit Sitz in Liechtenstein, das sich auf die Tokenisierung von Vermögenswerten, das Angebot von konformen Utility-Token und den Betrieb von LCX Exchange, einer regulierten Kryptowährungs-Börsenplattform, konzentriert. Mit einem starken Fokus auf Compliance verfügt LCX nun über insgesamt 9 behördliche Zulassungen und ist gut positioniert, um sein Angebot weiter auszubauen und einen positiven Einfluss auf das Wachstum und die Entwicklung der Blockchain- und Kryptowährungsmärkte zu nehmen. Besuchen Sie LCX.com.

Über Tiamonds:

Tiamonds ist der weltweit größte Blockchain-gestützte Marktplatz für Diamanten NFTs. Jeder Tiamond ist ein nicht-fungibler Token (NFT), der 1:1 durch einen einzigartigen und nicht-fungiblen Diamanten unterlegt ist, der durch ein GIA-Zertifikat identifiziert und in einem sicheren Lager, versichert durch Lloyds of London, aufbewahrt wird. Die Verbindung zwischen dem physischen Diamanten und dem digitalen NFT wird durch die regulierte Rolle von LCX als Physischer Validator gemäß dem Liechtensteiner Blockchain-Gesetz (TVTG) sichergestellt. Dies macht Tiamonds zu einer sicheren und zuverlässigen Plattform für Investitionen in Diamantenwerte unter Verwendung der Blockchain-Technologie. Besuchen Sie Tiamonds.com.

