Leaf gibt nach dem Erreichen wichtiger Meilensteine seinen neuen COO bekannt

Leaf (Kundenbindung & digitale Kassenbon Startup aus Berlin) stellt Antonio Nicotra (ehemals VP OptioPay) als COO ein und kündigt pre-seed funding Runde an.

Nach dem erfolgreichen Abschluss eines sechsstelligen Pre-Seed-Investments seitens des europäischen VC Mustard Seed Maze sowie des Fintech-Veterans Marcus Börner und dem Erreichen des bedeutenden Meilensteins von einer Millionen eingesparter Kassenbons, ist das Berliner Retailtech Startup Leaf stolz darauf, Antonio Nicotra als Neuzugang im Management-Team zu begrüßen. Antonio Nicotra verstärkt das Team als Chief Operating Officer und wird die Bereiche Partnermanagement, Vertrieb und Operations verantworten. Sein Verantwortungsbereich liegt somit im Ausbau des Leaf-Netzwerkes, welches einerseits aus kleinen, mittleren und großen Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben und andererseits aus POS & Technologiepartnern besteht.

Antonio Nicotra war zuletzt Vice President bei OptioPay. Dort hat er u.a. das große Retail Partnernetzwerk des Unternehmens aufgebaut und war für den Rollout des Open-Banking Produkts bei diversen Banken & Versicherungen zuständig. Er weist über zehn Jahre Branchen-Erfahrung mit starkem Fokus auf Wachstum, Customer Success sowie Operations auf und verfügt zudem über ein umfassendes Netzwerk im Finanz & Einzelhandels-Sektor.

_“Antonio ist aufgrund seines Hintergrundes eine hervorragende Ergänzung für das Management-Team von Leaf. Er wird eine wichtige Rolle bei der Etablierung und Verbesserung unserer Position als führende Plattform für Customer Engagement und digitale Kassenbons spielen. Der Einzelhandel kehrt – in einer Welt nach der Pandemie – nun zurück zum Wachstum mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Antonio schließt sich folglich in einer sehr spannenden Phase an und stellt einen großen Mehrwert für unser Team dar“, _sagt Mitul Jain, Gründer und CEO von Leaf.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Leaf Labs GmbH

Herr Mitul Jain

Angermünderstr. 12

Berlin Berlin

Deutschland

fon ..: 016099814123

web ..: https://leaflabs.de

email : finance@leaflabs.de

Leaf ermöglicht es stationären Händlern und Gastronomen, Kunden im Geschäft oder im Lokal über smarte digitale Belege zu identifizieren, anzusprechen und zu binden. Retail Operations-, Marketing- und E-Commerce-Teams nutzen Leaf als Plattform, um Echtzeit-Feedback zu sammeln, personalisierte Angebote bereitzustellen und Offline-Transaktionsdaten mit ihrem digitalen Ökosystem zu verbinden. So können sie die Omni-Channel-Customer Journey besser verstehen, die Kundenbindung erhöhen und den Customer Lifetime Value steigern.

Leaf wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Berlin. Das Unternehmen unterstützt ein wachsendes Netzwerk von Händlern in der DACH-Region, zusammen mit Partnern wie Lightspeed, Shopify, RetailPro und DynamicYield, um nur einige zu nennen. Neben der Unterstützung von Einzelhändlern bei den Themen Kundenbindung und Wachstum, ist Nachhaltigkeit eine Kernaufgabe von Leaf. Dieses Jahr wurde Leaf von der Stadt Berlin mit dem Green Buddy Award ausgezeichnet. Bis heute haben die digitalen Kassenbons von Leaf die Produktion von über einer Millionen Papierbelege verhindert und damit mehr als 2500 kg CO2 und 600 kg Abfall eingespart.

Pressekontakt:

Leaf Labs GmbH

Frau Vanessa Prizkau

Angermünderstr. 12

10119 Berlin

fon ..: +49-156-784-10819

email : vanessa.prizkau@leaflabs.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das Immaguat – Eine verrückt-romantische Liebesgeschichte aus Wien Bundesrat vertagt novellierte Heizkostenverordnung