  • LeakCheck 1.0: Passwörter und E-Mail-Accounts sicher auf Datenlecks prüfen

    ASCOMP Software veröffentlicht neues Sicherheitstool – datenschutzkonform, einfach bedienbar und direkt auf dem eigenen PC

    BildASCOMP hat LeakCheck 1.0 veröffentlicht. Die neue Windows-Software ermöglicht es Nutzern, ihre Passwörter und E-Mail-Adressen schnell und sicher auf bekannte Datenlecks zu prüfen – ohne dass sensible Daten den eigenen PC verlassen.

    Datenlecks betreffen Millionen von Nutzern weltweit. Ob bei großen Online-Diensten, sozialen Netzwerken oder E-Mail-Anbietern – immer wieder gelangen Zugangsdaten in die Hände Unbefugter. LeakCheck gibt Nutzern ein einfaches, zuverlässiges Werkzeug an die Hand, um herauszufinden, ob die eigenen Konten kompromittiert wurden, und rechtzeitig zu reagieren.

    Die Software nutzt die HaveIBeenPwned Passwords API, eine der weltweit führenden Datenquellen für kompromittierte Zugangsdaten mit Milliarden erfasster Einträge. Dank der integrierten k-Anonymität wird dabei niemals das vollständige Passwort übertragen – lediglich ein anonymisierter Teil-Hash wird zum Abgleich verwendet. So bleibt die Prüfung vollständig sicher und datenschutzkonform.

    Das übersichtliche Dashboard gibt einen schnellen Überblick über den aktuellen Sicherheitsstatus aller geprüften Konten. Detaillierte Informationen zu einzelnen Datenlecks – darunter der betroffene Dienst, das Bekanntwerden des Lecks und eine vollständige Timeline – sind im Bereich „E-Mail-Adressen“ abrufbar. So behalten Nutzer stets den Überblick und können gezielt handeln.

    Die Professional Edition von LeakCheck bietet zusätzlich eine automatische Hintergrundüberwachung. Sie prüft kontinuierlich, ob neue Datenlecks die hinterlegten Accounts betreffen, und benachrichtigt den Nutzer sofort beim Erkennen eines neuen Lecks.

    „Datenlecks passieren täglich – und die meisten Nutzer erfahren davon viel zu spät oder gar nicht. Mit LeakCheck wollten wir ein Tool schaffen, das diesen Schutz so einfach und zugänglich wie möglich macht, ohne dabei Kompromisse beim Datenschutz einzugehen“, so Andreas Ströbel, Geschäftsführer von ASCOMP.

    Verfügbarkeit: LeakCheck 1.0 steht unter www.ascomp.de kostenfrei für private Nutzung sowie zur Evaluierung zur Verfügung. Die Professional Edition ist ab einmalig 19,90 Euro erhältlich.

    Über ASCOMP Software: Die ASCOMP Software GmbH entwickelt seit über zwei Jahrzehnten professionelle Softwarelösungen für Windows. Das Portfolio umfasst Tools für Datensicherung, Systemoptimierung und Multimedia-Anwendungen. Mit Fokus auf Qualität, Anwenderfreundlichkeit und kontinuierliche Weiterentwicklung hat sich das Unternehmen als verlässlicher Partner für private Anwender und Unternehmen etabliert.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ASCOMP Software GmbH
    Herr Andreas Ströbel
    Hauptmannsreute 6
    70192 Stuttgart
    Deutschland

    fon ..: 015679497080
    web ..: https://www.ascomp.de
    email : support@ascomp.de

