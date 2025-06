Lean Leader Summit 2025- Der Treffpunkt für digitale Vordenker, CIOs und IT-Strategen

Lean Leader Summit 2025: CIOs, IT-Strategen & EA-Profis treffen sich am 2.-3. Juli in München – Top-Speaker, KI & EAM-Trends live erleben – jetzt anmelden, nur noch 20 % der Tickets verfügbar!

Zukunft gestalten: Digitale Führung, Enterprise Architecture & KI im Fokus

Der Lean Leader Summit 2025 findet am 2. & 3. Juli 2025 im Nemetschek House in München (Konrad-Zuse-Platz 1) statt und bringt erneut CIOs, IT-Führungskräfte und Enterprise Architects aus dem gesamten DACH-Raum und darüber hinaus zusammen. Die etablierte Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, aktuelle Trends in den Bereichen digitale Führung, Enterprise Architecture sowie Künstliche Intelligenz und Datenmanagement kennenzulernen, zu diskutieren und in die Praxis zu überführen.

Mit renommierten nationalen und internationalen Top-Speakern setzt der Lean Leader Summit auch in diesem Jahr Maßstäbe. Die Teilnehmenden profitieren von inspirierenden Keynotes, praxisnahen Erfahrungsberichten und strategischen Einblicken – immer mit dem Fokus auf den nachhaltigen Unternehmenserfolg im digitalen Zeitalter.

Highlights aus dem Speaker Line-up:

– Prof. Dr. Robert Winter, Universität St. Gallen: „Analytics for Steering Committees – Managing Digital Transformation beyond PowerPoint“

– Jutta Rößner, DATEV eG: „#architecturematters: Die Bedeutung einer konsistenten und ökosystemfähigen Unternehmensarchitektur“

– Martin Wilde, PFISTERER: „Strategic IT Transformation: Practical Success Factors for Sustainable Business Growth“

– Bea Schnarr, Director Global Digitalization: „The Power of Internal Digital Consulting: Driving Business Value from Within“

– Dr.-Ing. Jörg Ochs, Generalzolldirektion: „Digitale Transformation des Zolls durch KI und eZoll-App“

– Nora Legittimo, Marantec Group: „About the courage to become an ‚Open Champion‘ – and the efforts to leave the world of ‚Hidden Champions‘ behind“

– John Hunter, Council of Europe: „Implementing AI in Organizations: Strategies for Success and Best Practices from the Council of Europe“

– Erika Glas, Volvo CE: „How to apply Enterprise Architecture for increased revenue and higher quality throughout the lifecycles“

– Henrik L. Sønnichsen & Rasmus Witt Jensen, Norlys: „How Enterprise Architecture can help drive agile transformations“

Die Kernthemen 2025 auf einen Blick:

– Digitale Führung – Erfolgsrezepte für Führungskräfte in der digitalen Transformation

– Enterprise Architecture – Nachhaltig planen, erfolgreich transformieren

– Künstliche Intelligenz & Datenstrategie – Wettbewerbsvorteile durch Smart Data & AI

„Der Lean Leader Summit ist mehr als nur eine Konferenz – es ist ein Innovationsraum, in dem Führungskräfte neue Impulse erhalten, strategische Partnerschaften aufbauen und konkrete Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen finden“, so Karsten Voges, CIO & CEO von Lean42.

Neben dem hochkarätigen Vortragsprogramm lädt eine interaktive Ausstellungsfläche zum Austausch ein mit führenden Tool-Anbietern wie zum Beispiel SAP LeanIX, Orbus Software, Bizzdesign mit MEGA International und Alfabet, Bee360, Magic Software, Materna, GBTEC Software und it’s value. Ob strategische Gespräche unter CIOs oder der Einblick in praxiserprobte Lösungen – hier entstehen Impulse, die Unternehmen nachhaltig voranbringen.

Der Summit ist nahezu ausverkauft – nutzen Sie die Chance, Teil dieses hochkarätigen Events zu sein und sich Ihren Platz unter den digitalen Vordenkern zu sichern: https://leanleadersummit.com/

Hinweis für Redaktionen:

Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage zusätzliche Informationen, Bildmaterial und Interviewmöglichkeiten mit den Referenten zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lean42 GmbH

Frau Nane Charrad

Orleansstr 34

81667 München

Deutschland

fon ..: 08928934594

web ..: https://lean42.com

email : Summit@lean42.com

Pressekontakt:

Lean42 GmbH

Nane Charrad

Orleansstr 34

81667 München

fon ..: 08928934594

web ..: https://lean42.com

email : Summit@lean42.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hochzeitsbanner und Poster von iulias.de: Persönliche Deko für unvergessliche Momente Innovative Husqvarna Mähroboter für effiziente und komfortable Rasenpflege bei Lothring GmbH