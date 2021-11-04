  • LEANLED II Basic Line: Licht ohne Kompromisse

    Die LEANLED II Basic Line von LED2WORK liefert lichtintensives, gleichmäßig verteiltes Licht. Die sehr schlanke LED-Leuchte ist robust, effizient und wirtschaftlich. Ideal für industrielle Anwendungen

    BildDie LEANLED II Basic Line sorgt für klare, gleichmäßige Ausleuchtung über die gesamte Leuchtenbreite und liefert über die gesamte Fläche hinweg gleichmäßig verteiltes Licht genau dort bereit, wo es gebraucht wird. Ein schlankes, extrudiertes und eloxiertes Profil aus einer AlMgSi-Aluminiumlegierung verleiht der Leuchte hohe Stabilität und macht sie widerstandsfähig gegen Stöße und Vibrationen. Gleichzeitig bietet es sehr gute Wärmeableitung, während eine schlagfeste und splitterfreie Polycarbonat-Abdeckung, wahlweise transluzent opalweiß oder klar, das Licht gleichmäßig verteilt. Mit der Schutzart IP50 ist die LEANLED II Basic Line ideal für trockene Industrie- und Fertigungsumgebungen geeignet.

    Das wirtschaftlich ausgelegte Leuchtmittel der neuesten Generation liefert blendfreies Licht in tageslichtweiß nach Industriestandard mit einer Farbwiedergabe von CRI > 80. Die LEANLED II Basic Line erreicht bis zu 155 Lumen pro Watt und arbeitet zuverlässig bei Umgebungstemperaturen von – 10 bis + 45 °C.

    Die LED-Leuchte ist für den Betrieb an spannungsstabilisierten 24-Volt-Gleichstromnetzen ausgelegt, wie sie in modernen Industrieanlagen verbreitet sind. Jede Variante ist in sieben Längen erhältlich und lässt sich mit den beiliegenden oder optionalen Halterungen flexibel montieren.
    Die LEANLED II Basic Line steht für verlässliche LED-Beleuchtung mit Fokus auf Funktion, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Sie liefert bestes Licht für industrielle Anwendungen.

    LED2WORK bietet eine breite Palette an LED-Leuchten und Lichtlösungen für die Industrie, insbesondere für Arbeitsplätze und in Bereichen von Maschinen und Anlagen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.led2work.com.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    LED2WORK GmbH
    Herr Jan Schiga
    Stuttgarter Straße 13A
    75179 Pforzheim
    Deutschland

    fon ..: 49 7231 449 20-00
    web ..: https://www.led2work.com/de/
    email : info@led2work.com

    Die LED2WORK GmbH mit Sitz in Pforzheim entwickelt und fertigt LED-Leuchten für Arbeitsplätze, Maschinen und Industrie. Die LED-Leuchten sind so gestaltet, dass sie an Arbeitsplätzen in Entwicklung, Fertigung oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung zu sorgen. Alle LED-Leuchten des Unternehmens sind energieeffizient und wartungsfrei.

    Pressekontakt:

    KOKON – Marketing
    Frau Marion Gräber
    Kirchplatz 5
    86697 Oberhausen

    fon ..: 01751661622
    web ..: http://www.kokon-marketing.de
    email : info@kokon-marketing.de


