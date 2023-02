Leben ohne Krankheit

Das Leben ist zu kurz, um krank zu sein

Heidelberg, 09.02.2023

Es ist wieder so weit. Das Tagesseminar zu dem Thema „Leben ohne Krankheit“ steht bereits in den Startlöchern. Die mit zwei AWARDS ausgezeichnete Wissensvermittlung findet im Rhein-Neckar-Kreis ab Februar 2023 wieder regelmäßig statt. Gesunde aber auch kranke Menschen erhalten an einen Tag wissenschaftlich fundiertes Wissen über die wichtigste Sache der Welt: IHRE GESUNDHEIT

Wer seine eigene Gesundheit als Basis für alles andere in seinem Leben verstanden hat, kann sich in der heutigen Zeit glücklich schätzen. Krankenkassen und Gesundheitsexperten sind sich mittlerweile einig, wir Menschen werden kränker und kränker und das schon seit vielen Jahrzenten.

In dem leicht verständlichen Tageskurs vermittelt „Karlheinz Greim-Fürstenberg“ sein Fachwissen auf höchstem Niveau. Die Teilnehmer erwartet ein Tagesprogramm, dass sich wesentlich von anderen Seminaren zu diesem Thema unterscheidet. Einige Themen wurden bereits vor Jahren mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Themen u.a. sind:

* Die Umkehr des Alterungsprozesses

* Warum werden wir Menschen überhaupt krank

* Gesundheit ist kein Zufall, Krankheit aber auch nicht

* Wie funktioniert Schulmedizin?

* Wie funktioniert Naturheilmedizin?

* Energieräuber und Energiespender

* Wie Selbstheilung gelingen kann

* u.v.m.

Die Lehrinhalte und ihre Wirkung auf unsere Gesundheit waren bisher in dieser Weise und in diesem Umfang nur wenigen Menschen zugänglich.

Sie lernen in der Schulung wie Gesundheit tatsächlich funktioniert und erfahren Grundlagen und Einzelheiten. Sie beginnen mit kleinen, einfachen Anwendungen und setzen dabei Ihre ganz persönliche Gesundheitsspirale in Gang. Mit diesem Prozess steigern Sie Ihre Gesundheit jeden Tag ein wenig mehr, indem Sie Schritt für Schritt das Gelernte umsetzen – einfach, wirksam und ohne Umwege! Verändern Sie mit diesem Tagesseminar den Verlauf der Dinge und Sie verlängern Ihre krankheitsfreie Lebenszeit.

_Wissen ist der beste Schutz vor Krankheit._

PS.: Keine Angst, Sie müssen keine Prüfung ablegen, Sie werden auch nicht gefilmt oder irgendwelche sinnlose Spiele machen. Hören Sie einfach nur zu, und staunen Sie. Der Ablauf des Seminars erfolgt mit anschaulichem Material und professioneller Seminartechnik und ist für JUNG und ALT.

Unser Team freut sich auf Sie.

www.LebenohneKrankheit.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Karlheinz Greim-Fürstenberg

Herr Karlheinz Greim-Fürstenberg

Travemünder Straße 2

69181 Heidelberg

Deutschland

fon ..: 06224-769 21 28

web ..: http://www.LebenohneKrankheit.de

email : heidelberg@email.de

Karlheinz Greim-Fürstenberg zählt zu den spezialisierten Psychoonkologen im deutschsprachigen Raum. Er gibt sein außergewöhnliches Fachwissen in Seminaren und Vorträge an Menschen weiter, die tatsächlich wissen wollen, wie Gesundheitserhaltung bzw. Gesundheitswiederherstellung funktioniert.

Als gefragter Redner auf Kongressen, Fachmessen und Veranstaltungen, blickt er auf über 900 Vorträge im In- und Ausland zurück. Bei seinen Auftritten zeigt Karlheinz Greim-Fürstenberg seinen Teilnehmern wie sie unter Einsatz verschiedener Faktoren und Anwendungen, dass Wichtigste in ihrem Leben schützen können: IHRE GESUNDHEIT!

Pressekontakt:

Karlheinz Greim-Fürstenberg

Herr Karlheinz Greim-Fürstenberg

Travemünder Straße 2

69181 Heidelberg

fon ..: 06224-769 21 28

email : heidelberg@email.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Sperrung der Friedrichstraße in Berlins Mitte schädigt das gesamte Quartier