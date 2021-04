Lebensqualität – Eine Frage der Grundwerte

In seinem Buch „Lebensqualität“ zeigt der Autor Collin Coel auf, dass es für seine Definition eines guten Lebens nicht viel braucht. Doch ist das in der heutigen Gesellschaft überhaupt realistisch?

Für eine hohe Lebensqualität sorgen in erster Linie ein friedliches Umfeld, eine solide Ausbildung, ein vernünftiges Einkommen sowie eine gesunde Familie. Theoretisch sind diese Dinge in der westlichen Welt für jeden erreichbar. In seinem neuen Buch blickt der Autor jedoch hinter die Kulissen und analysiert Daten, Fallbeispiele sowie neue wissenschaftliche Ansätze. Thematisch deckt Coel in seinen Ausführungen eine große Bandbreite ab. So ist von Hoffnung und Respekt ebenso die Rede wie von Liebe. Auch Aspekte wie Klimaschutz und der Wert des Menschen finden im Buch Beachtung.

Der österreichische Autor Collin Coel lebt in Wien. Er studierte Maschinenbau und Betriebswirtschaftslehre und sein größter Traum ist die Gründung eines eigenen Unternehmens. Coel sieht sich als entschiedener Verfechter der sogenannten Borderlinephilosophie. Seine Devise lautet: Mittelweg statt Mittelmaß. Diese Abkehr von der unbewussten Schwarzmalerei ist gesellschaftspolitisches Ideal und ökonomische Notwendigkeit zugleich. Da seine große Leidenschaft dem Schreiben gilt, hat er schon zahlreiche Romane und Fachbücher veröffentlicht, die teilweise autobiografische Züge aufweisen und seine persönlichen Erfahrungen abbilden.

„Lebensqualität – Eine Frage der Grundwerte" von Collin Coel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-7230-4 zu bestellen.

