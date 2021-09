Lecker, frisch, regional: Best-Curry Berlin bietet hausgemachte Currywurst, Buletten und Chili an

Ob Currywurst, Buletten, Bratwurst oder süße Pommes: Best-Curry Berlin verspricht leckere Spezialitäten. Regionale Zutaten und das Aussparen von Geschmacksverstärkern versprechen höchsten Genuss!

„Die besten Currywürste der Stadt“ – das verspricht Best-Curry Berlin. Wer Lust auf eine obligatorische Berliner Currywurst, eine Bratwurst oder gar süße Pommes Frites hat, kommt hier ganz auf seine Kosten. Frische, Qualität und Zutaten von Produzenten aus der Region sorgen für ausgiebigen Genuss. Die hausgemachte Currywurst des Berliner Imbiss gibt es in unterschiedlichen Varianten: klassisch aus Schweinefleisch, zu 100 Prozent aus Rindfleisch oder auch vegan. Die Schärfe der köstlichen hausgemachten Sauce wird an den persönlichen Geschmack angepasst: von mild bis höllisch scharf. In keiner der Currywürste sind Geschmacksverstärker zu finden. Gleiches gilt für die frischen Buletten oder das feurige Chili con Carne. Beides ist auch als veganes Gericht erhältlich. Die Toppings zu den Gerichten – Zwiebeln, Röstzwiebeln, Jalapenos oder frische Frühlingszwiebeln – sind kostenlos. Zum Angebot von Best-Curry gehören auch knusprige Pommes, die aus regionalen Kartoffeln täglich frisch geschnitten und in ungehärtetem Fett frittiert werden. Durch vielfältige Toppings werden sie zu außergewöhnlich köstlichen Spezialitäten: neben den herkömmlichen Toppings Ketchup und Mayonnaise, können Joppie, Japalenos, Zwiebeln oder Sour Cream, Käse und Röstzwiebeln, Trüffelmayonnaise oder Parmesan oder – wer es süß mag – Nougatcreme oder Banane bestellt werden. Best-Curry Berlin, der Imbiss mit dem frischen Angebot, ist gleich zweimal in Berlin zu finden: in der Mall of Berlin am Leipziger Platz und am Kurfürsten Damm 166. Ein Besuch lohnt sich!

Best-Curry Berlin ist ein Imbiss mit Filialen in der Mall of Berlin und am Kurfürsten Damm. Angeboten wird hausgemachte Currywurst aus regionalen Zutaten sowie Pommes Frites, Buletten oder Chili.

