Legible unterzeichnet Partnerschaftsvertrag mit De Marque und erweitert damit seine Plattforum um mehrsprachige Titel

Vancouver, British Columbia, den 9. November 2023 / IRW-Press / Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) (Legible / Unternehmen) gibt mit Stolz die Unterzeichnung eines Vertriebsvertrages mit De Marque Inc., dem führenden unabhängigen Vertriebshändler Kanadas für fremdsprachige Literatur, bekannt.

Der im Jahr 1990 gegründete Vertriebshändler De Marque vertritt ein breites Spektrum von über zwei Millionen eBooks und Hörbücher von ungefähr 3.000 Verlagshäusern rund um den Globus und vermarktet diese an mehr als 1.300 Einzelhändler und 1.700 Bibliotheken weltweit. De Marque ist für seine bedeutenden Beiträge zum Verlagswesen in Kanada bekannt und bietet einen breit gefächerten Katalog, unter anderem mit Belletristik, Sach- und Kinderbüchern sowie pädagogischer Literatur.

Dank dieses Vertrages ist Legible in der Lage, auf seiner gesamten Plattform Lese- und Höroptionen in Französisch, Englisch, Italienisch und Deutsch anzubieten. Die Titel von De Marque sind über die À la carte-Buchhandlung von Legible und seinen vor kurzem eingeführten Legible Unbound-Mitgliederservice erhältlich, der über das Webportal und die mobilen Apps von Legible Zugang zu einer umfangreichen kuratierten Auswahl von eBooks und Hörbüchern bietet.

Angela Doll, Chief Publishing Officer von Legible, erklärte dazu wie folgt: Wir sind außerordentlich erfreut, De Marque, eine führende, innovative kanadische Gesellschaft der Digital-Publishing-Branche, in unseren stetig wachsenden Katalog mit renommierten Titeln aufnehmen zu können. Dank der Ergänzung um die reichhaltigen internationalen Inhalte von De Marque kuratieren wir nunmehr eine umfassende Bibliothek von Titeln in mehreren Sprachen und können damit unsere weltweite Lesergemeinschaft noch besser bedienen.

Mit der Einführung der mehrsprachigen Titel von De Marque erweitert sich der bereits umfangreiche Katalog von Legible mit englischsprachigen eBooks und Hörbüchern erheblich. Durch den neuen Vertrag erhalten die Kunden von Legible bequemen Zugang zu vielfältigen Inhalten, was zu neuen internationalen Vertriebschancen sowie strategischen Partnerschaften beiträgt und gleichzeitig den Umsatz des Unternehmens ankurbelt.

Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible, sagte: Unser Vertrag mit De Marque bringt uns unserem Ziel näher, die Lesekompetenz und Zugänglichkeit auf internationaler Ebene zu verbessern. Wir fühlen uns geehrt, dies durch die Partnerschaft mit einer Ikone der Verlagsbranche zu erreichen. Diese Zusammenarbeit eröffnet uns die Möglichkeit, weitere Milliarden von Menschen rund um den Globus zu erreichen.

Über Legible Inc.

Legible ist ein wegweisendes, auf mobile Geräte konzentriertes globales Unternehmen, das sich auf E-Book- und Audiobook-Unterhaltung spezialisiert hat und eine Vermarktungschance von mehreren Milliarden Dollar bietet. Die umfangreichen Partnerschaften von Legible schließen vier der Top-5-Verlagshäuser und den weltweit größten E-Book-Vertriebshändler ein; somit kann Legible die nahtlose Lieferung von mehr als zwei Millionen E-Books und Audiobooks gewährleisten und jedes smarte Gerät in eine dynamische Bibliothek und einen E-Book-Store verwandeln.

Im Zentrum der Innovation von Legible steht sein LibrarianAI, der weltweit zukunftsweisendste KI-betriebene Assistent, der das Leseerlebnis verbessert. Der Verlagsbereich von Legible revolutioniert die Branche durch die Erstellung von mit KI angereicherten Multimedia-Büchern und setzt damit neue Standards bei der Förderung der Lesekompetenz.

Legible ist bei der Umgestaltung der digitalen Verlagslandschaft ganz vorne mit dabei und ist bestrebt, einen signifikanten Marktanteil zu gewinnen, indem das Unternehmen innovative Publishing-Lösungen des 21. Jahrhunderts anbietet und das Leseerlebnis auf der ganzen Welt bereichert.

Bitte besuchen Sie Legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem E-Books zum Leben erwachen.

Kontaktdaten Legible Inc.

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

1 (672) 514-2665

(CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T)

E-Mail: invest@legible.com

Website: invest.legible.com

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen (zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible und die Privatplatzierung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Legible keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

