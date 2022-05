Lehrgang Zertifizierter CFO mit S+P Certified – eine starke Marke für deine Karriere

Du planst deinen nächsten Karriereschritt zum Chief Financial Officer? Lehrgang Zertifizierter CFO (Chief Financial Officer) – Der strategische Partner des CEOs.

Mit dem Lehrgang Zertifizierter CFO schaffst du die notwendigen Voraussetzungen für den nächsten Karriereschritt. S+P Seminare setzt neue Standards in der Ausbildung zum zertifizierten CFO und schafft einen einheitlichen Qualitätsrahmen für die Zertifizierung als Chief Financial Officer. Der Lehrgang vermittelt fundiertes Fachwissen und bereitet dich optimal auf deine neue Aufgabe vor.

Dein Mehrwert mit dem S+P Lehrgang Zertifizierter CFO:

Schnelle und direkte Umsetzungsanleitungen aus der Praxis für die Praxis.

Modularer Aufbau der Zertifizierung.

Flexible Terminzusammenstellung der einzelnen modularen Bausteine.

Die Hilfestellungen in der S+P Tool Box erleichtern die Umsetzung des Gelernten in die Praxis.

Die Muster-Leitfäden, Bewertungs-Tools sowie Checklisten unterstützen dich bei der korrekten Umsetzung.

Deine praktische Umsetzung ist unser Ziel und mit dem Zertifizierungsangebot bereiten wir dir den Weg.

Buche den Lehrgang Zertifizierter CFO (S+P) direkt online; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. Z12.

Der Lehrgang zum CFO ist eine umfassende und praxisnahe Ausbildung. Du erhältst ein Zertifikat, das dich berechtigt, den Titel Zertifizierter CFO (S+P) zu führen. Die Ausbildung findet online statt, so dass du flexibel und ortsunabhängig lernen kannst.

Lehrgangs-System Zertifizierter CFO (S+P)

Das Zertifikat dokumentiert die Schulung und Prüfung in den Bereichen Controlling, Compliance und Risikomanagement. Du erhältst so die Möglichkeit erlerntes Wissen nachzuweisen und dir ein Alleinstellungsmerkmal zu erwerben. Im Rahmen des Lehrgangs werden dir Muster-Leitfäden, Tools und Checklisten an die Hand gegeben. Dies ermöglicht dir eine sichere Umsetzung in der eigenen Praxis.

Tag 1

Unternehmen mit der BWA steuern

Rentabilität und Ertragslage sicher steuern

Vermögens- und Finanzlage gezielt beurteilen

Liquidität und Cash Flow im Griff

Tag 2

Compliance-Risiken aktiv steuern

Pflichten als Geschäftsführer und als Prokurist aktiv steuern

Auf was kommt es beim Geschäftsführer-Vertrag und beim Prokuristen-Vertrag an?

Tag 3

Mindest-Anforderungen an das Risikomanagement

Risikostrategie – Risikoinventur und Risiko-Workshop – Risikohandbuch

Risikotragfähigkeit und Limitsystem – Aufbau des Risikoreports

Liquiditätsrisikostrategie und Liquiditätsplanung – Stresstests

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Achim

Feringastr. 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

Seminare + Online Schulungen + Inhouse Training

Du suchst Seminare und Online Schulungen? S+P Unternehmerforum ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.

Die S+P Idee: Mit den S+P Seminaren setzt Du Lösungen ohne Umwege um und sicherst Deine Chancen.

Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Dich und Dein Unternehmen schaffen.

ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sternen bewertet

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastr. 12A

85774 Unterföhring bei München

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ein zweites Leben für Ziegel