Leipzig: WHS errichtet Eigentumswohnungen in Innenstadtnähe

Neubauprojekt Leipzig StadtAnger

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) errichtet im Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf 39 Zwei- bis Vier-Zimmer-Eigentumswohnungen in zwei aneinanderschließenden Mehrfamilienhäusern. Derzeit befindet sich das Bauvorhaben im Innenausbau – seit Januar dieses Jahres sind die Wohneinheiten bezugsfertig.

Wohnraum in Großstädten wie Stuttgart, München, Hamburg, Dresden oder Berlin ist knapp. Auch Leipzig verzeichnet seit vielen Jahren ein Einwohnerwachstum und benötigt dringend neuen Wohnraum. In unmittelbarer Nähe zur Innenstadt schafft die WHS mit einem Angebot an Zwei- bis Vier-Zimmer-Eigentumswohnungen, mit Wohnflächen zwischen ca. 59 m2 und ca. 98 m2, maßgeschneiderte Wohnkonzepte.

Wohlfühlen im Fokus

Wohlfühlfaktoren bieten unter anderem moderne Aufzugsanlagen, eine helle Tiefgarage mit Einzelstellplätzen, eine gemeinschaftliche Grünanlage mit Kinderspielplatz, Parkettböden in allen Wohn- und Schlafräumen, bodentiefe, schall- und wärmedämmende Fenster sowie gemütliche Gartenterrassen, Balkone und Dachterrassen. Wohlige Wärme durch Fußbodenheizung auf der Basis von Luftwärmepumpe und moderner Brennwerttechnik rundet das Bild ab.

Mit dem Fahrrad in die Innenstadt

Mitten in der Stadt und doch grün gelegen, ist der Stadtteil Anger-Crottendorf Teil des Stadtbezirks Leipzig Ost. Gut 12.400 Menschen sind laut dem Informationssystem der Stadt Leipzig hier, zwischen architektonisch sehenswerten Gründerzeit-Altbauten, zahlreichen Parks und Grünanlagen sowie ausgedehnten Kleingartensiedlungen zu Hause. Der Altersdurchschnitt im Viertel liegt, Stand 2023, bei 37,1 Jahren, was nicht zuletzt auch auf die praktische Nähe zur lebendigen Leipziger Innenstadt zurückzuführen ist, die von hieraus mit dem Fahrrad schon in 15 Minuten erreicht ist.

Weitere Informationen finden Interessentinnen und Interessenten unter: stadtanger-leipzig.de

Als überregional tätige Immobilienexpertin der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe liegen die Kernkompetenzen der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) in den Bereichen Wohn- und Gewerbe-bau, Projektmanagement, Städtebauliche Beratungen, Immobilienmanagement, Gesundheitsimmobilien und technisches Portfoliomanagement. Seit 1949 hat die WHS bundesweit mehr als 24.750 Häuser und Wohnungen erstellt, rund 460 Sanierungsgebiete in mehr als 265 Städten und Gemeinden betreut und verwaltet derzeit rund 7.500 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Die WHS ist mit rund 170 Mitarbeitern am Hauptsitz in Ludwigsburg sowie durch Geschäftsstellen in den Ballungsräumen Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln, Bad Homburg v.d. Höhe und München aktiv.

