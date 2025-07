Leistungsstarkes Dreirad für Erwachsene: Hase Bikes präsentiert das Kettwiesel ONE PLUS

Mit dem Kettwiesel ONE PLUS gibt Hase Bikes seinem Kettwiesel noch mehr Power. Das vielseitige Dreirad mit dem kraftvollen Bosch-Mittelmotor war bisher nur als Custom-Modell erhältlich.

Fahrwerk, Ergonomie und Alltagstauglichkeit

Die komplette Modellreihe Kettwiesel ONE ist auf vielfältige Einsatzzwecke ausgelegt und bietet ein ausgewogenes Verhältnis aus Fahrkomfort, Anpassungsfähigkeit und Transportvolumen. Das MacPherson-Fahrwerk mit hochsensibler Federung und 70 mm Federweg sorgt selbst bei Zuladungen bis zu 140 kg, inklusive Fahrer:in, für ein ruhiges und stabiles Fahrverhalten, auch auf unebenem Boden. Lenker, Sitz und Rahmen können individuell angepasst werden und garantieren so eine bequeme und rückenschonende Sitzposition. Das kommt sowohl Alltagsfahrern als auch Personen mit besonderen körperlichen Anforderungen entgegen.

Bosch Performance Line CX: Starker Antrieb, leiser Betrieb

Das Kettwiesel ONE PLUS ist mit dem Bosch Performance Line CX Motor ausgestattet. Dieser leistungsstarke Motor hat ein Drehmoment von 100 Nm, eine Leistung von bis zu 750 Watt und unterstützt bis zu 400 Prozent der eigenen Tretkraft. Damit sichert er eine kraftvolle und zugleich fein dosierbare Unterstützung, sowohl in ebenem Gelände als auch auf Steigungen. Der PowerPack-545-Wh-Akku gewährleistet eine zuverlässige Energieversorgung. Die Bedienung erfolgt über das übersichtliche Purion-200-Display. Eine integrierte Schiebe- und Anfahrhilfe erleichtert das Rangieren auf engem Raum.

Schaltsysteme individuell konfigurierbar

Je nach Nutzungsprofil ist das Kettwiesel ONE PLUS mit verschiedenen hochwertigen Schaltungssystemen konfigurierbar. Die Integration in das Bosch-System ermöglicht eine komfortable Bedienung und in einigen Fällen eine automatische Steuerung. Die Enviolo Automatiq Trekking passt sich der Trittfrequenz an und sorgt so für einen gleichmäßigen Fahrfluss ohne manuelles Schalten. Neben dieser Top-Seller-Ausstattung können im Hase-Bikes-Konfigurator (hasebikes-konfigurator.com) auch die manuell bedienbare Enviolo mit Drehgriff und die Rohloff-14-Gang-Nabenschaltung individuell ausgewählt werden.

Kompakt im Transport, praktisch im Alltag

Für den Transport von Gepäck oder Alltagshilfen steht ein speziell entwickelter Cargo Rack zur Verfügung. Mit einer Fläche von 33 x 66 cm und einer Belastbarkeit von bis zu 30 kg eignet sich dieser Gepäckträger auch für die Mitnahme eines Rollators, Einkaufstüten oder eines Hundes. Damit wird das Kettwiesel ONE PLUS auch im urbanen Umfeld oder im therapeutischen Einsatz zu einer praktischen Mobilitätslösung.

Die Variante Kettwiesel ONE UP PLUS mit Obenlenker bietet eine eher zweiradähnliche Armhaltung und eine besonders einfache Bedienbarkeit: Die gesamte Lenkeinheit lässt sich zum Ein- und Aussteigen hochklappen.

Kleines Packmaß für den Transport

Obwohl das Kettwiesel ONE PLUS von Menschen mit einer Körpergröße von 1,10 bis 2,00 m gefahren werden kann, lässt es sich auf ein kleines Packmaß von 135 x 87 x 66 cm (Kettwiesel ONE PLUS) bzw. 135 x 87 x 72 cm (Kettwiesel ONE UP PLUS) zusammenschieben. Damit ist ein Transport im Kombi oder Wohnmobil problemlos möglich. In aufrechter Position benötigt das Dreirad nur wenig Stellfläche im Keller, Fahrradraum oder Flur.

Über Hase Bikes:

Seit mehr als 30 Jahren entwickelt Dipl. Ing. Marec Hase, Inhaber und Geschäftsführer von Hase Bikes, außergewöhnliche Fahrräder. Von den Erfolgen der inzwischen mehr als 100 Mitarbeitenden zeugen neben Design- und Konstruktionspreisen vor allem leidenschaftliche Hase Biker:innen auf der ganzen Welt. Die Dreiräder, Tandems und Lastenräder von Hase Bikes sind im Freizeitsport gefragt, auf Radreisen, im Familienalltag und im Reha- und Handicap-Bereich. Ihre innovative Konstruktion, die hochwertige Technik und das ästhetische Design machen sie für jeden attraktiv, unabhängig von Alter oder körperlichen Voraussetzungen. Durch ein großes Spektrum an Zubehör für verschiedene Anwendungen lassen sich die Räder von Hase Bikes individuell an die Bedürfnisse ihrer Fahrer:innen anpassen. Mehr Informationen auf www.hasebikes.com.

