Lernen Sie unsere fachgerechte Rechner Entsorgung in Ludwigsburg mit Datenvernichtung kennen

Wir bieten unseren Kunden einen seriösen und vor allem auch kostenlosen Service für die IT und Informationstechnik Entsorgung an, das natürlich auch kurzfristig.

Wenn Sie ein Unternehmen haben und sich von altem Computerschrott trennen möchten, können Sie sich gerne an unseren Fachbetrieb wenden. Wir bieten Ihnen eine kostenlose Dienstleistung an und das völlig datenschutzkonform. Mit unserer kostenfreien Computer Entsorgung in Ludwigsburg, sparen Sie viel Zeit ein und können sich gleichwohl von allen Altlasten trennen, die Ihnen im Wege sind. Manche Kunden fragen uns, warum wir kostenlos wirken können. Die Lösung ist ausgesprochen einfach. Wir arbeiten mit anderen Partnern für das Recycling und die Wiederverwertung von Elektronikschrott zusammen und verdienen so unser Geld. Es ist also kein großes Können, unseren Dienst unentgeltlich anbieten zu können. Wir arbeiten umweltverträglich und wollen, dass auch Sie dies tun können, ohne große Ausgaben für Ihr Unternehmen aufkommen zu lassen.

Unsere IT und EDV Entsorgung in Ludwigsburg arbeitet deutschlandweit für Firmen. Wir kommen zu Ihnen, holen Ihre Rechner ab und werden jene dann beseitigen. Die Datenträgervernichtung lassen wir dieser falls keineswegs aus dem Blick. Wir werden dafür sorgen, dass Ihre Daten komplett gelöscht sind und stellen darüber auch ein Zertifikat aus. Und einmal im Jahr zeigen wir unseren Kunden, dass uns die Natur außergewöhnlich am Herzen liegt. Deswegen lassen wir immer im Oktober Bäume pflanzen und zahlen das aus eigener Tasche. Für jedes 100. Gerät, welches wir von unseren Kunden abholen, wird ein Bäumchen gepflanzt. Wollen auch Sie mit Freude etwas mehr für die Umwelt tun, Ihnen fehlt aber die Zeit? Dann nutzen Sie doch einfach unseren überzeugenden Service für sich!

