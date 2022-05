Lernen vom Profi-Tatortreiniger Marcell Engel

Der Countdown läuft: Live startet am 15. Mai 2022 um 17:00 Uhr die Online-Ausbildung zum Tatortreiniger mit Marcell Engel. Auf die Schnellbucher warten interessante Überraschungen.

Online-Ausbildung startet live am 15. Mai – Vorteile für Schnellbucher

Frankfurt/Bad Soden, 09.05.2022. Wie werde ich Tatortreiniger? Eine Frage, die Marcell Engel häufig gestellt wird. Er selbst ist seit über 27 Jahren Tatortreiniger, hat weltweit mehr als 15.000 Einsätze hinter sich und einen umfangreichen Erfahrungsschatz. In Kürze teilt Marcell Engel, zugleich Gründer und Geschäftsführer des Frankfurter Unternehmens Akut SOS Clean GmbH, in Online-Kursen seiner eigens dafür gegründeten Academy sein Wissen. Am 15. Mai 2022 um 17:00 Uhr startet die erste Online-Ausbildung zum Tatortreiniger – live mit Marcell Engel. Attraktive Sonderkonditionen winken.

„Ich freue mich schon auf die Teilnehmer des Start-Live-Kurses für den ersten Lehrbrief. Deswegen gibt es den Kurs jetzt bis zum 15. Mai zu Bestkonditionen“, erklärt Engel. Für Berufsinteressierte stehen zwei Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung – zum Einen der Experten Onlinekurs und zum Anderen die Präsenz Masterclass. Und so funktioniert`s: Die Teilnehmer erhalten pro absolvierter Schulungseinheit einen Lehrbrief. Zehn Lehrbriefe gibt es insgesamt. Lehrinhalte des Online-Kurses sind die theoretischen Grundlagen, die direkt im Anschluss in der Praxis anwendbar sind. Außerdem: Analyse der einzusetzenden Maßnahmen, Durchführung der Reinigung und Desinfektion, professionelle Schädlingsbekämpfung und Geruchsbeseitigung. „Wichtiges Wissen rund um Rechtsgrundlagen, Regelwerke, Arbeitsschutz sowie Angebots- und Rechnungsstellung inklusive der Auftragsabwicklung mit den Kunden sind zudem wichtige Schulungsinhalte“, erklärt Marcell Engel. Die Vorteile der Online-Ausbildung liegen auf der Hand: Sie sind ortsungebunden, flexibel, zeitlich unabhängig und bequem über PC oder Tablet zugänglich.

Die Masterclass ergänzt den Online-Kurs um einen Präsenztag. Da haben die angehenden Tatortreiniger die Gelegenheit mit einem Ausbilder der Akut SOS Clean GmbH, direkt an einem echten Tatort die theoretisch gewonnenen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden und so erste Erfahrungen am Ort des Geschehens zu sammeln. Als Begleitmaterialien erhalten die Teilnehmer die fachkundigen Informationen zusammengefasst in einem Workbook, zehn Lehrbriefe sowie 240 Minuten Filmmaterial aus 27 Jahren Erfahrungen und über 15.000 Tatortreinigungen.

Zu der professionellen Ausbildung gibt es zusätzlich ein Gratis Starterpaket-Chemie sowie 20 Prozent Rabatt für 12 Monate auf alle Artikel im Online-Shop. Das sind übrigens professionelle und alltagstaugliche Produkte, die Marcell Engel auf der Basis seiner Erfahrungen in Zusammenarbeit mit einem Chemiker entwickeln lassen hat. „Exklusiv für die Schnellbucher biete ich den persönlichen Online-Support an“, sagt Tatortreiniger Marcell Engel. Dieser ist Kurzentschlossenen, die sich für die Buchung des ersten Kurses ab 15. Mai entscheiden, vorbehalten. Engel erläutert: „In diesem Zoom-Call können die Tatortreiniger in spe einmal pro Monat über den Zeitraum eines halben Jahres kostenlos Fragen stellen, die ich selbst oder Experten aus meinem Team beantworten.“

Last but not least gibt er noch Hinweise zu den Voraussetzungen für diesen herausfordernden Job: „Ein stabiler Magen ist von Vorteil und man sollte sich nicht vor Maden und Schädlingen ekeln. In vermüllten Wohnungen findet man das durchaus vor. Außerdem verlangt der Beruf strukturiertes Arbeiten und Reinlichkeit.“ Wer dies erfüllt und darüber hinaus eine gute körperliche Konstitution hat und belastbar ist, für den ist der Beruf des Tatortreinigers geeignet. Der professionelle Online-Kurs sorgt dann für das notwendige Rüstzeug, um sattelfest zu starten. „Die Live-Schulung am 15. Mai mit mir persönlich, bietet dafür einen optimalen Auftakt“, so Marcell Engel abschließend.

Marcell Engel – der Tatortreiniger

Marcell Engel ist seit 28 Jahren Tatortreiniger. 28 Jahre Erfahrung und über 15.000 Einsätze haben ihn und sein Leben geprägt. Viele Erlebnisse finden sich in seinem Magazin „Live or die Mag“. Dort berichtet er von seinen Erfahrungen zwischen Leben und Tod. Vor kurzem hat er sein erstes Buch „Die 7 Prinzipien des Tatortreinigers veröffentlicht. Außerdem lässt er in den Podcasts „Todesursache“ und den Videos „Tatort Leben“ andere Menschen an seinen Erlebnissen teilhaben. Ab Dezember 2022 ist er bundesweit mit seinem Bühnenprogramm „Der Tod und andere Glücksfälle“ zu sehen. Alle seiner True Crime Geschichten beruhen auf echten Einsätzen von Marcell Engel.

Zudem ist Geschäftsführer des Frankfurter Spezialunternehmens Akut SOS Clean, das über Tatortreinigungen hinaus über ein breitgefächertes Angebot von über 50 Dienstleistungen verfügt. Dabei reicht das Spektrum vom Katastrophenschutz im Fall einer Epidemie/Pandemie über Beseitigung giftiger Substanzen wie beispielsweise Zyankali und Rizin bis hin zu Desinfektionen von Massenverkehrsmitteln und Gebäuden.

Zu den Auftraggebern gehören Behörden, Militär, Unternehmen aus Industrie, Wirtschaft und Gewerbe sowie Privatpersonen, deutschlandweit und auch im Ausland. Weiter engagiert sich Marcell Engel in Forschung und Wissenschaft.



