Leverkusenerin redet sich in 60 Sekunden zum Weltrekord

Dankbarkeitstagebuch überzeugt Jury beim 2. Internationalen Zoom-Hack-Slam

Am 13. Februar 2022 hatte Hermann Scherer den zweiten internationalen Zoom-Hack-Slam ausgerufen.

Dem Ruf gefolgt waren fast 400 Speaker aus der ganzen Welt. Darunter die verschiedensten Experten aus Österreich, Schweiz, Brasilien, Finnland, Kamerun, Norwegen, Vietnam, Ukraine, Rumänien, Irak und Südafrika.

Davon konnten sich nach der Vorrunde 314 Speaker aus 22 Ländern für die Endrunde qualifizieren. Um die Wette „geslamt“ wurde dann in zwölf Sprachen.

Die herausfordernde Aufgabe lautete für alle: begeistere mit Deinem maximal 60 Sekunden langen Experten-Hack die Jury! Der Hack muss einen klaren Nutzen haben und er muss sofort umsetzbar sein. Und: er sollte eine kurze Vorstellung des Speakers enthalten. Wohlgemerkt: das alles in nur 1 Minute! Die Einhaltung der Zeit wurde akribisch überwacht. Bei Überschreitung drohte sofortige Disqualifizierung. Zeit zur Vorbereitung: 5 Minuten!

„Das war echtes Kardio-Training im Sitzen“, formulierte es ein Teilnehmer treffend nach seinem Auftritt.

Dabei wurde nicht nur während der einzelnen Auftritte gezittert. Lange Zeit war gar nicht klar, ob der Weltrekord tatsächlich geschafft wurde. Denn nach Bekanntgabe der hohen Anforderungen für den Hack „flüchteten“ fast 10 % der ursprünglichen Teilnehmer schon vor der Vorrunde! Der neue Weltrekord war daher wirklich in Gefahr! Umso größer dann die Freude und Erleichterung nach Bekanntgabe des Endergebnisses: Weltrekord!

Maßgeblich dazu beigetragen hat auch eine Leverkusenerin, die in ihrer Gruppe als letzte Kandidatin antrat: Simone Riecke, Expertin für ganzheitliches Gesund-Sein und Persönlichkeitsentwicklung aus Leverkusen-Schlebusch. Sie konnte mit ihrem Profi-Hack „Dankbarkeitstagebuch“ überzeugen. Simone Riecke war als Expertin zum Thema Gesundheit angetreten. Ihr Spezialthema: Burn-Out bei Selbstständigen.

„Die Möglichkeit am internationalen Zoom-Hack-Slam teilzunehmen, war eine große Herausforderung für mich aber auch eine große Chance. Vor so vielen Experten und vor dieser Jury zu bestehen, hat mir gezeigt, dass ich mit meinem Thema im Online-Business richtig positioniert bin.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Simone Kristina Riecke

Frau Simone Riecke

Langenfelder Straße 262a

51371 Leverkusen

Deutschland

fon ..: 021732046342

web ..: https://www.rheinische-privatpraxis.de

email : info@tcm-leverkusen.de

Simone Riecke ist Speakerin und Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und ganzheitliches Gesund-Sein.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

