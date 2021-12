Libero Copper erhöht Volumen der Privatplatzierung auf 7 Mio. CAD und meldet den Abschluss der ersten Tranche

Vancouver, British Columbia, 2. Dezember 2021 – Libero Copper & Gold Corporation (TSXV:LBC, OTCQB:LBCMF, DE:29H) (Libero Copper) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die am 8. November 2021 angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung (die Platzierung) aufgrund der starken Nachfrage seitens der Investoren aufgestockt hat und nun bis zu 14.000.000 Einheiten (die Einheiten) zum Preis von 0,50 CAD pro Einheit zum Verkauf anbietet, um einen Bruttoerlös von bis zu 7.000.000 CAD zu erzielen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jede eine Einheitsaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant, ein Warrant).

Jeder Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 1. Dezember 2023 zum Erwerb einer Stammaktie (jede eine Warrant-Aktie) zum Preis von je 0,75 CAD. Sollte der Schlusskurs der Stammaktien während des Ausübungszeitraums der Warrants, jedoch erst nach Ablauf der für die Stammaktien geltenden Weiterverkaufsbeschränkungen an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 1,00 CAD betragen, hat Libero das Recht, das Verfallsdatum der Warrants vorzuziehen, indem es die Inhaber der Warrants in Form einer Pressemeldung darüber informiert, dass die Warrants an dem Tag verfallen, der 30 Tage nach der Veröffentlichung der entsprechenden Pressemeldung liegt.

Am 1. Dezember 2021 wurde die erste Tranche von 4.000.000 Einheiten (die Einheiten) zum Preis von 0,50 CAD pro Einheit abgeschlossen und damit ein Bruttoerlös von 2.000.000 erzielt. Eventus Capital Corp. fungierte in Zusammenhang mit einem Teil der Platzierung als Vermittler.

Der Nettoerlös wird für Bohrungen auf dem Porphyr-Kupfer-Projekt Mocoa, zur Aufstockung des Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Für einen Teil der Platzierung wurde eine Vermittlungsprovision von 50.100 CAD in bar und 100.200 Broker-Warrants gezahlt. Jeder Broker-Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 1. Dezember 2023 zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 0,50 CAD. Die im Rahmen der Platzierung begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzliche Haltedauer bis zum 1. April 2022 gebunden.

Der Rest der Platzierung soll im Dezember 2021 abgeschlossen werden; der Abschluss steht unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen, darunter unter anderem der Erhalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Libero Copper erschließt den Wert einer Sammlung von Kupfer-Porphyrlagerstätten in ganz Amerika in ertragreichen und stabilen Rechtsgebieten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Big Red (eine neue Grassroots-Entdeckung) und Big Bulk im Golden Triangle in Kanada, Esperanza in San Juan (Argentinien) und Mocoa in Putumayo (Kolumbien). Der Ausbau dieser Projekte erfolgt unter der Leitung eines kompetenten und erfahrenen Teams von Fachleuten, die auf eine Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Erschließung von Ressourcen und Genehmigungen in Nord-, Mittel- und Südamerika verweisen können.

