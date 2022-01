Libero Copper schließt Finanzierung in Höhe von 8.300.000 CAD ab und ernennt Michael Sununu zum Director

Vancouver, British Columbia, 27. Januar 2022 – Libero Copper & Gold Corporation (TSXV:LBC, OTCQB:LBCMF, DE:29H) (Libero Copper) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die letzte Tranche seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung (die Platzierung) durch die Ausgabe von 7.000.000 Einheiten (Einheiten) zum Preis von je 0,50 CAD abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 3.500.000 CAD erzielt hat. Zusammen mit der ersten Tranche (siehe Pressemeldung vom 2. Dezember 2021) und der zweiten Tranche der Platzierung (siehe Pressemeldung vom 22. Dezember 2021) hat Libero Copper einen Bruttoerlös von insgesamt 8.300.000 CAD eingenommen.

Anglo Asian Mining plc (Anglo Asian), ein am AIM notierter Gold-, Kupfer- und Silberproduzent mit Schwerpunkt Aserbaidschan, wurde mit dem Erwerb von insgesamt 12.600.000 Einheiten zum größten Aktionär von Libero Copper. Anglo Asian hält nun 19,8 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Libero Copper auf nicht vollständig verwässerter Basis.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jede eine Einheitsaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jeder im Rahmen der letzten Tranche begebene Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 26. Januar 2024 zum Erwerb einer Stammaktie (jede eine Warrant-Aktie) zum Preis von je 0,75 CAD. Sollte der Schlusskurs der Stammaktien während des Ausübungszeitraums der Warrants, jedoch erst nach Ablauf der für die Stammaktien geltenden Weiterverkaufsbeschränkungen an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 1,00 CAD betragen, hat Libero Copper das Recht, das Verfallsdatum der Warrants vorzuziehen, indem es die Inhaber der Warrants schriftlich darüber informiert, dass die Warrants an dem Tag verfallen, der 30 Tage nach der Veröffentlichung der entsprechenden Mitteilung liegt.

Der Nettoerlös wird für Bohrungen auf dem Porphyr-Kupfer-Projekt Mocoa, zur Aufstockung des Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die im Rahmen der Platzierung begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzliche Haltedauer bis zum 26. Mai 2022 gebunden.

Ernennung eines Board-Mitglieds

Anglo Asian hat das Recht, ein Mitglied in das Board of Directors von Libero zu ernennen, und hat dafür Michael Sununu ausgewählt. Michael Sununu hat einen B.Sc. vom Massachusetts Institute of Technology und einen MBA in Finanzwesen und Buchhaltung von der Kellogg School der Northwestern University. Er bringt eine Fülle von Finanz- und Führungserfahrung in das Team ein. Michael hat für die Öl- und Bergbaugruppe von JP Morgan gearbeitet und war dort unter anderem an Umschuldungen und dem Börsengang von Consol Energy beteiligt. Er hat im Laufe seiner erfolgreichen Karriere Treuhandfonds verwaltet, darunter Hudson Seven LLC, wo er einer der Gründer war. Zu seinen Tätigkeiten gehörte die Entwicklung von Angebots-, Nachfrage- und Preismodellen für mehrere wetterabhängige Rohstoffe. Derzeit ist Michael Gründer und Manager von Sununu Enterprises LLC und Sununu Holdings LLC. Die Firmen sind auf die Planung und die Projektentwicklung für Groß- und mittelständische Unternehmen sowie die Erbringung von strategischen Beratungsleistungen spezialisiert. Michael sitzt derzeit auch im Board of Directors von Purpose Energy Inc. und ist ein Mitglied des Investitionsausschusses der New Hampshire Historical Society.

Ian Harris, President und CEO von Libero Copper, sagt dazu: Wir freuen uns sehr über das verstärkte Engagement von Anglo Asian Mining bei Libero Copper und heißen Michael Sununu als neuesten Director willkommen. Er verfügt über eine Menge Erfahrung, die insbesondere beim Management des möglichen schnellen Wachstums des Unternehmens von großem Wert sein könnte. Angesichts der jüngsten Fortschritte bei Mocoa wird die Partnerschaft mit einem Unternehmen mit großer Erfahrung im Bau und dem Betrieb von Minen auch die Erschließungspläne für unsere Projekte auf Grundlage gemeinsamer Fachkenntnisse unmmittelbar unterstützen.

Über Libero Copper & Gold

Libero Copper erschließt den Wert einer Sammlung von Kupfer-Porphyrlagerstätten in ganz Amerika in ertragreichen und stabilen Rechtsgebieten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Big Red (eine neue Grassroots-Entdeckung) im Golden Triangle in Kanada, Esperanza in San Juan (Argentinien) und Mocoa in Putumayo (Kolumbien). Der Ausbau dieser Projekte erfolgt unter der Leitung eines kompetenten und erfahrenen Teams von Fachleuten, die auf eine Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Erschließung von Ressourcen und Genehmigungen in Nord-, Mittel- und Südamerika verweisen können.

Über Anglo Asian Mining

Anglo Asian ist ein am AIM notierter Gold-, Kupfer- und Silberproduzent, der über ein umfassendes Portfolio an Produktions- und Explorationsprojekten in Aserbaidschan verfügt. Anglo Asian hat vor Kurzem eine Transaktion mit der aserbaidschanischen Regierung angekündigt, in deren Rahmen das Unternehmen drei zusätzliche Konzessionen mit einer Gesamtfläche von 882 Quadratkilometern erhält. Diese umfassen auch die porphyrische Kupferlagerstätte Garadagh, die über eine in sowjetischer Zeit klassifizierte Ressource von mehr als 300.000 Tonnen Kupfer verfügt. Die Transaktion bedarf noch der Ratifizierung durch das aserbaidschanische Parlament.

Weitere Informationen

Ian Harris

Chief Executive Officer

+1 604 294 9039

harris@liberocopper.com

