LIBERTAS – Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper

Wo per Gesetz gesundes Leben in Freiheit verboten ist, da ist die Hölle. Wer blind in die Hölle geht, der wird Satan begegnen. Wer mit seinem Herzen geht, der wird die Freie Welt finden.

„Mens sana in corpore sano“ – Mit diesem Spruch kritisierte einst der Satiriker und damit Wahrheitssprecher Juvenal seine römischen Mitbürger, die sich mit ihren törichten Gebeten und Fürbitten an falsche Götter wandten. Noch heute werden von stupiden Menschwesen falsche Götter angebetet. Diese falschen und bösen Gottheiten in Politik (die Politgötter), Wissenschaft und Medizin (die Götter in Weiß) sowie in vielen anderen Lebensbereichen verursachen Chaos, Krankheit, Angst und Leid, um sich schließlich als die Retter der Welt aufzuspielen. Doch damit ist nun Schluss. Diese Gott-Viecher haben Körper, Geist und Seele der Menschen mit ihrer Boshaftigkeit verseucht, vernebelt und somit behindert, die Wahrheit zu erkennen: Das wahre Leben ist ein Wunder der wahren Natur. Ein Wunder des Universums. Ein Wunder der Schöpfung. Und das Wunder ist in jedem Menschen – in seiner Seele. Jeder wahre Mensch hat die göttliche Schöpfermacht, dieses Wunder zu (er)wirken und zu (er)leben. Jeder Mensch kann sich selbst vom dämoni­schen Gift der falschen Gottheiten befreien und so mit einem gesunden Geist in einem gesunden Körper dem Bösen widerstehen.

Jeder wahre Mensch ist ein freier Mensch und kann vollkommen nach seinen eigenen Vorstellungen und Wünschen leben. Es gibt keine falschen Gesetze, keine Kontrollen durch irgendwelche Gottwesen oder elitären Hoheiten, die mit falschen Gesetzen vorschreiben woll(t)en, was jeder Mensch zu tun oder zu lassen hat. NEIN! Du bist frei! Und in diesem Universum gilt nur eine wichtige Regel für das freie Leben: Wahre Menschen dürfen alles tun und lassen, was sie von Herzen wollen – nur keinen Schaden anrichten.

Wölfe im Schafspelz regier(t)en die Welt

Falsche Götter sind wie Wölfe im Schafspelz. Sie lullen die Menschen mit weichgespülten Geschichten ein, um sie von der Wahrheit abzulenken. Sie sind Gatekeeper, abtrünnige und gefallene Anti-Wesen, die die Menschheit belügen und betrügen, verraten und versklaven, um sie von einem glücklichen Leben fern zu halten. Manche von ihnen füttern die Menschen mit (Halb)Wahrheiten und lassen sie dadurch Hoffnung schöpfen. Sie ködern die Menschen mit ihren absurden Pseudo-Wissenschaften und lassen sich auch noch fürstlich dafür bezahlen – mit Eurer kostbaren Lebens-Energie. Aber diese Abtrünnigen helfen den Menschen mit ihren schonungslosen Wahrheiten nicht, wenn sie keine Wege aus der Dunkelheit zeigen. Sie verbreiten mit ihren Botschaften nur weitere Angst und Panik, ohne eine Lösung zu bieten. Dabei ist diese Lösung so einfach: Das Ende all dieser Bosheit wird eintreten, wenn die Menschen mutig und eigenverantwortlich diese Abtrünnigen, diese Wölfe und Gatekeeper ignorieren. Dann laufen alle Dunkelkreaturen ins bodenlose Leere mit ihren Satanicals und werden einfach krepieren. Wer jetzt noch brav auf Falsche Retter wartet, der wird am Ende selbst krepieren. Unwissen und Dummheit schützen nicht. So ist es!

„Du wirst den rechten Weg in die Freiheit finden, wenn Du alle Dunkelheit links liegen lässt.“ – Queen Vanea

Die wahre OXY WUNDER MEDIZIN nach Nikola Tesla kann man hier kostenlos probelesen und bestellen:

https://www.bod.de/buchshop/die-oxy-wunder-medizin-vanessa-halen-9783735778093

Die Wahrheit kommt ans Licht: Das YOUniverse Project kann man kostenlos als PDF-Datei hier downloaden:

http://wellness-infoseite.de/data/documents/YOUniverse_3.pdf

WICHTIG: Ein Geschenk an die wache Menschheit – Freie Energie & Co nach Nikola Tesla als gratis PDF-Download und weitere Informationen über die wahre Frequenz-Medizin und die wundervolle HF-Therapie, das YOUniverse Project sowie kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de

Kontakt und Presseanfragen: info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher und Bestseller bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Deutschland

fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de

