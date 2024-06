Lichtgenuss mit Chrom: Lampenwelt.de präsentiert Leuchten mit besonderen Reflexionen

Metallic-Trend: Lampenwelt.de stellt Leuchten mit reflektierenden und spiegelnden Oberflächen vor.

Schlitz, 13. Juni 2024 – Chrom verleiht mit seinen spiegelnden und reflektierenden Oberflächen der Einrichtung einen Hauch von Glamour, wirkt aber gleichzeitig geradlinig, dezent und zurückhaltend. Diese Eigenschaften machen sich die Leuchtendesigner aktuell zunutze und bringen teilweise neue Editionen bereits seit vielen Jahren beliebter Leuchten auf den Markt oder gestalten ganz neue Lichtideen mit Chrom. Lampenwelt.de präsentiert:

Tischleuchten in anmutigem Chromfinish

Der makellose Charme reflektierender Chromoberflächen erobert unsere Wohnräume. Leuchtenklassiker wie Align von DFPT by Nordlux, Flowerpot von &Tradition oder Multi-Lite von Gubi machen es vor: Sie zeigen sich in reflektierenden Oberflächen und gestalten damit das Raumambiente auf anmutige Art und Weise. In Verbindung mit dem natürlichen Raumlicht am Tage und dem warmweißen, elektrischen Licht entstehen immer neue Facetten der Reflexion und damit abwechslungsreiche und ineinandergreifende Wohlfühlbereiche.

Chromfarbene Pendelleuchten als optische Raumvergrößerer

Sie lassen den Raum durch ihre spiegelnden Oberflächen optisch größer wirken. Pendelleuchten mit Chromoberflächen haben außerdem die Eigenschaft, eine ganz eigene Eleganz, Ruhe und Schlichtheit im Raum zu verbreiten, selbst wenn ihr Design sehr filigran oder kreativ verästelt ist. Mit Vorliebe geht Chrom auch eine Verbindung mit Glas oder Polycarbonat ein und sorgt für Lichtspiele der besonderen Art.

Stehleuchten mit reflektierendem Chromfinish

Mit seinem charakteristischen silberglänzenden Farbton bringt Chrom cleane Eleganz in die Wohnräume – eine Eigenschaft, die sich wunderbar mit dem Minimalismus vereinen lässt. Ebenso angesagt: Materialkombinationen von verchromten Oberflächen und Stoffschirmen. So lassen sich warme und kühle Elemente harmonisch in Einklang bringen – für Wohnerlebnisse zum Wohlfühlen.

Wandleuchten in anmutiger Silberoptik

Wandleuchten mit Oberflächen, die dank Chromfinish silber glänzen, sorgen genau dort für Licht- und Schattenspiele, wo es am meisten auffällt: an unseren Wänden. Die Schirme lenken das Licht in allen erdenklichen Variationen vom Kegel bis zum Up- & Downlight und bringen so Lichtmuster in unsere vier Wände. Die Kombination von Chrom und strukturiertem Glas packt noch eine Schippe drauf an anmutigen Reflexionen. Je nach Standpunkt und Blickwinkel entstehen so immer neue Facetten des Lichts.

Schillerndes Lichtflair von oben

In Sachen Allgemeinbeleuchtung darf es gerne edel zugehen in unseren Wohnräumen. Mit Deckenleuchten, die über ihre chromfarbenen Oberflächen das Licht reflektieren und auf besondere Weise im Raum verteilen, ist diesem Anspruch leicht Genüge getan. Dabei reichen die Facetten von geradlinig und geometrisch über verspielt, organisch und blumig – alles unter der Überschrift „Lichtflair mit Chrom“.

Hochauflösende Pressefotos auf Anfrage

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

Deutschland

fon ..: 0661-296 962-1168

web ..: https://www.lampenwelt.de/

email : presse@lampenwelt.de

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 27 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 95 E-Commerce Shops in 34 Ländern.

Pressekontakt:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

fon ..: 0661-296 962-1168

email : presse@lampenwelt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Alset Capital Inc. gibt Unterzeichnung eines KI-GPU-Vertrags mit 91,7-Mio.-$-Option durch sein Beteiligungsunternehmen Cedarcross bekannt Wie man als Vermieter einen guten Service bietet: Sven Schwarzat berichtet