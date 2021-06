Liebe heißt … – Ein Buch für alle Liebenden

Michael Ghanem beschreibt in „Liebe heißt …“, wie die Liebe sich jeden Tag neu zeigt.

In seinem neusten Buch wirft Michael Ghanem ein Blick auf ein Thema, dass die meisten Menschen auf die eine oder andere Weise betrifft: die Liebe. Genauer gesagt darum, was Liebe eigentlich heißt und wie sie sich jeden Tag auf unterschiedliche Weise neu zeigt, ohne sich dabei beweisen zu müssen. Auf 72 Seiten beschreibt er, wie Liebe im Leben von Menschen auftauchen kann, und wie man weiß, dass man jemanden eigentlich liebt. Es ist ein Buch für alle, die die Liebe lieben und gerne in Gedanken über dieses Thema schwelgen möchten.

Das Buch „Liebe heißt …“ von Michael Ghanem dürfte für so manchen Leser, der mit dem Autor bereits vertraut ist, eine Überraschung sein, denn er hat sich bisher zum Großteil mit gesellschaftskritischen und politischen Werken einen Namen gemacht, u.a. mit seiner Reihe „Deutschlands verlorene 13 Jahre“, in der er die Regierungszeit von Angela Merkel heftig kritisiert. Er hatte sich immerhin nach dem Eintritt in den Ruhestand zum Ziel gesetzt, seine Erfahrungen und Kenntnisse zu Papier zu bringen, um das kritische Denken seiner Mitbürger zu fördern. Mit diesem etwas anderen Buch zeigt er, dass er auch eine weichere Seite hat.

„Liebe heißt …" von Michael Ghanem ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30507-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

