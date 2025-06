Lieber auf Gold setzen, nicht Bargeld horten

Laut Schätzungen der Bundesbank sollen knapp 400 Milliarden Euro in deutschen Privathaushalten lagern.

Bargeld nimmt an Bedeutung ab beim alltäglichen Einkauf. Dennoch steigt die Bargeldmenge im Euroraum weiter an, obwohl große Mengen Bargeld zuhause schlummern. Heute sind ungefähr 300 Milliarden Euro mehr als am Anfang der Pandemie im Umlauf, also etwa 1,5 Billionen Euro (im Euroraum). Der Bargeldumlauf steigt an, weil einerseits eben sehr viel gehortet wird und weil es sowohl Schattenwirtschaft als auch den Euro als Reservewährung im Ausland gibt. Schattenwirtschaft ist eine Aktivität abseits von Recht und Gesetz, also beispielsweise kriminelle Handlungen oder Schwarzarbeit. Übrigens findet die Polizei bei Fahrzeugkontrollen oft in Bayern auf der A3 große Geldsummen. Erst vor ein paar Monaten fanden die Polizisten eine Million Euro bei einer Kontrolle. Die Euros unter der Matratze zu lagern, ist keine so gute Idee. Es verliert an Wert, wird vielleicht gestohlen oder vergessen und übersehen.

Werterhalt funktioniert mit Gold. Dazu gehören auch die Werte der Goldgesellschaften. Neue Zollankündigungen der US-Regierung haben gerade wieder den Goldpreis steigen lassen. Charttechniker sehen einen möglichen Ausbruch über die Trendlinie und damit ein kurzfristiges Kaufsignal. Und die Nachfrage nach sicheren Anlagen in diesen von Unsicherheit geprägten Zeiten steigt weiter. Viele Experten gehen daher von weiter steigenden Goldpreisen aus, wobei es natürlich auch Skeptiker gibt. Fest steht, dass sich der Preis des Edelmetalls stabil über 3.000 US-Dollar je Feinunze hält. Da sollte auch ein Blick auf Goldunternehmen wie Tudor Gold oder Osisko Development nicht fehlen.

Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – verfügt im Goldenen Dreieck, damit in einer hervorragenden Region, in British Columbia über das Treaty Creek Projekt (Gold, Kupfer, Silber). Es umfasst knapp 18.000 Hektar.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/ – besitzt die Projekte Cariboo (Kanada), San Antonio (Mexiko) und Tintic (USA). Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

