Liebst du ein Cowgirl – der neue Countryschlager von Manni Britz

Eine musikalische Westernliebe

Mit seinem brandneuen Song „Liebst du ein Cowgirl“ schafft Manni Britz ein echtes Country- und Western-Feeling. In lebendigen Bildern und mit einem Augenzwinkern erzählt der Titel eine Geschichte über den Anfang einer Love-Story, wobei sich das hübsche, wilde Cowgirl nicht so einfach erobern lässt.

„Liebst du ein Cowgirl“ verbindet eine temporeiche und eingängige Melodie mit einer klassischen Country-Atmosphäre, sowie einer guten Prise Humor und erinnert daran, dass man manche Herzen nicht im Galopp gewinnt, sondern nur mit Ausdauer und echtem Gefühl.

Ein deutscher Country-Song, der Fernweh und Abenteuerlust weckt und mit romantischen Westernbildern Lust macht, sich ebenfalls einen Cowboyhut aufzusetzen und einfach mitzureiten.

Manni Britz – Liebst Du ein Cowgirl

GEMA Werknr.: 42229347

Dauer: 2:49 Minuten

Urheber Text: Becker, Manfred Karl

Urheber Musik: Becker, Manfred Karl

ISRC – Nr.: DEZ 922600233

EAN: 4069977333272

Label: FIESTA RECORDS GMBH, KÖLN

LC-Nr.: 02000 (Andreas Rosmiarek / Fiesta Records

Verlag: Beverly Music Publishing e. K.

VÖ-Datum: 24.04.2026

Quelle: Büro Manni Britz

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