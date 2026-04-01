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Liebst du ein Cowgirl – der neue Countryschlager von Manni Britz
Eine musikalische Westernliebe
Mit seinem brandneuen Song „Liebst du ein Cowgirl“ schafft Manni Britz ein echtes Country- und Western-Feeling. In lebendigen Bildern und mit einem Augenzwinkern erzählt der Titel eine Geschichte über den Anfang einer Love-Story, wobei sich das hübsche, wilde Cowgirl nicht so einfach erobern lässt.
„Liebst du ein Cowgirl“ verbindet eine temporeiche und eingängige Melodie mit einer klassischen Country-Atmosphäre, sowie einer guten Prise Humor und erinnert daran, dass man manche Herzen nicht im Galopp gewinnt, sondern nur mit Ausdauer und echtem Gefühl.
Ein deutscher Country-Song, der Fernweh und Abenteuerlust weckt und mit romantischen Westernbildern Lust macht, sich ebenfalls einen Cowboyhut aufzusetzen und einfach mitzureiten.
Manni Britz – Liebst Du ein Cowgirl
GEMA Werknr.: 42229347
Dauer: 2:49 Minuten
Urheber Text: Becker, Manfred Karl
Urheber Musik: Becker, Manfred Karl
ISRC – Nr.: DEZ 922600233
EAN: 4069977333272
Label: FIESTA RECORDS GMBH, KÖLN
LC-Nr.: 02000 (Andreas Rosmiarek / Fiesta Records
Verlag: Beverly Music Publishing e. K.
VÖ-Datum: 24.04.2026
Quelle: Büro Manni Britz
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