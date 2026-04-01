  • Liebst du ein Cowgirl – der neue Countryschlager von Manni Britz

    Eine musikalische Westernliebe

    BildMit seinem brandneuen Song „Liebst du ein Cowgirl“ schafft Manni Britz ein echtes Country- und Western-Feeling. In lebendigen Bildern und mit einem Augenzwinkern erzählt der Titel eine Geschichte über den Anfang einer Love-Story, wobei sich das hübsche, wilde Cowgirl nicht so einfach erobern lässt.

    „Liebst du ein Cowgirl“ verbindet eine temporeiche und eingängige Melodie mit einer klassischen Country-Atmosphäre, sowie einer guten Prise Humor und erinnert daran, dass man manche Herzen nicht im Galopp gewinnt, sondern nur mit Ausdauer und echtem Gefühl.

    Ein deutscher Country-Song, der Fernweh und Abenteuerlust weckt und mit romantischen Westernbildern Lust macht, sich ebenfalls einen Cowboyhut aufzusetzen und einfach mitzureiten.

    Manni Britz – Liebst Du ein Cowgirl
    GEMA Werknr.: 42229347
    Dauer: 2:49 Minuten
    Urheber Text: Becker, Manfred Karl
    Urheber Musik: Becker, Manfred Karl
    ISRC – Nr.: DEZ 922600233
    EAN: 4069977333272
    Label: FIESTA RECORDS GMBH, KÖLN
    LC-Nr.: 02000 (Andreas Rosmiarek / Fiesta Records
    Verlag: Beverly Music Publishing e. K.
    VÖ-Datum: 24.04.2026
    Quelle: Büro Manni Britz

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