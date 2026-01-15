LIR Life Sciences beginnt mit der zweiten Projektphase des Peptid-Entwicklungsprogramms in Zusammenarbeit mit Neuland Laboratories

Vancouver, Kanada – 5. Februar 2026 / IRW-Press / LIR Life Sciences Corp. (CSE: SKNY) (OTCPK: BBCMF) (FWB: N790, WKN: A41QA9) (LIR oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Neuland Laboratories Limited (Neuland) im Rahmen der bestehenden Dienstleistungsvereinbarung zwischen den Parteien (siehe Pressemitteilung vom 8. Januar 2026) mit den Aktivitäten zur Peptidentwicklung in Phase 2 des Projekts begonnen hat.

Projektphase 2 der Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Entwicklung und die Optimierung zelldurchdringender Peptide der nächsten Generation, die die transdermale Verabreichungsplattform von LIR unterstützen sollen. Aufbauend auf dem erfolgreichen Abschluss der Synthesearbeiten in Projektphase 1 umfasst das aktuelle Programm eine systematische Struktur-Wirkungs-Beziehungsanalyse (SAR), um die Entwicklung von Peptidkandidaten der dritten Generation mit verbesserter Leistung und besserem Herstellungspotenzial voranzutreiben.

Das Programm der Projektphase 2 dient der Erforschung einer Reihe von synthetischen Varianten, die aus den führenden Protamin-basierten Sequenzen von LIR abgeleitet wurden. Das Ziel ist, optimierte Kandidaten zu identifizieren, die eine starke transdermale Transportaktivität aufweisen und gleichzeitig die Syntheseeffizienz und Flexibilität der Formulierung verbessern.

Neuland und LIR arbeiten gemeinsam daran, repräsentative Peptidstrukturen zu verfeinern und priorisierte Syntheseziele für die anschließende Bewertung festzulegen. Die Ergebnisse dieser Entwicklungsphase sollen in zukünftige Synthese-, Formulierungs- und biologische Testprogramme einfließen.

Der Übergang zur Entwicklungsarbeit der Projektphase 2 mit Neuland ist ein bedeutender Schritt vorwärts bei der Umsetzung unserer Strategie der Peptidentwicklung, sagte Edward Mills, CEO von LIR Life Sciences. Die Aktivitäten der Projektphase 1 sind angelaufen und dienen weiterhin der Validierung der praktischen Machbarkeit der zugrunde liegenden Chemie, während gleichzeitig die Schaffung grundlegender Bausteine für die weitere Evaluierung ermöglicht wird. Die nächste Projektphase konzentriert sich auf die Vertiefung unseres Verständnisses der Struktur-Wirkungs-Beziehungen, die eine entscheidende Rolle bei der rationalen Optimierung und Kandidatenauswahl spielen. Die Arbeit im Rahmen dieser Projektphase dient dazu, Entscheidungen in Bezug auf das Moleküldesign, Qualitätsmerkmale und Überlegungen zur zukünftigen Herstellbarkeit zu treffen und so das Programm für den Übergang in die nächsten Entwicklungsphasen vorzubereiten.

Über LIR Life Sciences Corp.

Der Fokus von LIR Life Sciences liegt auf der Erforschung und Entwicklung skalierbarer und erschwinglicher Therapien zur Behandlung der Fettleibigkeit (Adipositas) unter Verwendung neuartiger Methoden der Wirkstoffverabreichung. Das Unternehmen entwickelt aktuell ein transdermales Pflaster sowie andere neuartige Verabreichungssysteme, die GLP-1 nachahmen. GLP-1 ist ein natürlich vorkommendes Hormon, das zur Regulierung des Appetits und des Blutzuckerspiegels beiträgt. Diese Therapien könnten möglicherweise eine Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen. Ziel ist es, den Zugang, die Therapietreue und die Kosteneffizienz sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenmärkten zu verbessern. LIR Life Sciences ist es ein Anliegen, die weltweite Belastung durch Adipositas mit praktischen Lösungen auf Grundlage bewährter Wirkstoffe und fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse zu bekämpfen.

IM NAMEN VON LIR LIFE SCIENCES CORP.

Dr. Edward Mills

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Dr. Edward Mills

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 436 7772

E-Mail: investors@lirlife.com

Die CSE und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder missbilligt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Fakten darstellen, als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze gelten können, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen des Managements des Unternehmens basieren. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, prognostizieren, anstreben, erwarten, vorhersehen, schätzen, beabsichtigen, Strategie, Zukunft, Chance, planen, könnte, sollte, wird, würde und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet und umfassen in dieser Pressemitteilung Aussagen zu den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens, den finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, seinen Vermögenswerten und anderen Angelegenheiten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen insbesondere Aussagen zur transdermalen Verabreichungsplattform des Unternehmens, zur potenziellen Kompatibilität der Plattform mit GLP/GIP-basierten Arzneimitteln, zu den erwarteten Ergebnissen präklinischer Studien und zur potenziellen Entwicklung zukünftiger nadelfreier Therapien für Stoffwechselerkrankungen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lir Life Sciences Corp.

Edward Mills

1505 West 2nd Avenue

V6J 1H2 Vancouver

Kanada

email : investors@lirlife.com

Pressekontakt:

Lir Life Sciences Corp.

Edward Mills

1505 West 2nd Avenue

V6J 1H2 Vancouver

email : investors@lirlife.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Silber 2026: Rekordhoch, Crash, Comeback! Die Fundamental bleibt intakt! Restless Legs Syndrom: Prof. Hamel (UKE) in SHG Neurostimulation