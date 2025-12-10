LIR Life Sciences reicht provisorische Patentanmeldung für die nadelfreie Verabreichung von GLP/GIP-basierten Adipositastherapien ein

Vancouver, Kanada – 11. Dezember 2025 / IRW-Press / LIR Life Sciences Corp. (CSE: SKNY) (FWB: N790, WKN: A41QA9) (LIR oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es eine provisorische Patentanmeldung eingereicht hat, die eine nadelfreie Verabreichungsplattform für GLP/GIPGLP (Glukose-abhängiges insulinotropes Polypeptid) und GIP (Glucagon-like Peptide-1) sind beides Hormone im Darm, die als Inkretine bezeichnet werden und nach dem Essen freigesetzt werden. Beide wirken, indem sie die Bauchspeicheldrüse dazu anregen, mehr Insulin auszuschütten, was zur Senkung des Blutzuckerspiegels beiträgt.

-basierte Therapien bei Adipositas und Stoffwechselerkrankungen abdecken soll. Der provisorische Antrag mit dem Titel Transdermal and lingual Delivery System for GLP-1 Inhibitors wurde beim United States Patent and Trademark Office (USPTO) gestellt. Die Anmeldung soll den Ansatz von LIR zum Verabreichen dieser Therapien über die Haut schützen, deren Ziel ist, Injektionen zu ersetzen oder deren Notwendigkeit zu reduzieren.

Der provisorische Antrag beschreibt, wie etablierte GLP/GIP-Medikamente gegen Adipositas und Typ-2-Diabetes mit einer proprietären Trägertechnologie kombiniert werden können, um die äußere Hautschicht zu durchdringen und den Blutkreislauf in therapeutischer Konzentration zu erreichen. Dazu gehören transdermale Formate wie Pflaster, Cremes oder Gele. Die Anmeldung umfasst sowohl die spezifischen Zusammensetzungen als auch die Verabreichungsmethoden für GLP/GIP-basierte Therapien und verwandte Peptidwirkstoffe.

Aus Entwicklungssicht soll diese provisorische Patentanmeldung die umfassendere Strategie von LIR unterstützen, eine Plattform statt eines einzelnen Produkts aufzubauen. Durch die Fokussierung auf die GLP/GIP-Klasse als Ganzes soll die Technologie mit mehreren bestehenden und zukünftigen GLP- und GIP-basierten Arzneimitteln kompatibel sein und potenzielle Kombinationsprodukte unterstützen.

Der provisorische Antrag ergänzt auch das laufende präklinische Programm des Unternehmens, einschließlich der kürzlich von LIR angekündigten kontrollierten vergleichenden Studie an Mäusen (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 10. Dezember 2025). Diese Studie soll prüfen, ob eine mittels zellpenetrierender Peptide (CPP) aktivierte, über die Haut applizierte Formulierung einer GLP/GIP-basierten Therapie in einem Kleintiermodell mithilfe eines standardisierten Glukosetoleranztests eine relevante biologische Aktivität erzielen kann. Die Daten aus solchen Studien sollen in die endgültige Wahl der Formulierung einfließen und den Übergang vom vorläufigen Schutz zu einer längerfristigen Patentabdeckung und potenziellen Arbeiten zur Zulassung als neues Prüfpräparat (Investigational New Drug, IND) unterstützen.

Für Patienten und Gesundheitssysteme besteht das langfristige Ziel dieses Programms darin, die Einführung und Fortsetzung hochwirksamer GLP/GIP-basierter Adipositasbehandlungen zu vereinfachen. Nadelfreie, auf die Haut aufzutragende Optionen könnten die Belastung durch wiederholte Injektionen verringern, die Therapietreue in der Praxis verbessern und den Zugang in Umgebungen erweitern, in denen injizierbare Programme schwieriger aufrechtzuerhalten sind.

Diese provisorische Patentanmeldung ist ein Schritt zur Sicherung des Schutzes unserer Verabreichungsplattform, die für die Weiterentwicklung von Formulierungen unerlässlich ist, mit denen GLP/GIP-basierte Therapien durch die Haut in den systemischen Kreislauf gelangen können, sagte Edward Mills, CEO von LIR Life Sciences.

Über LIR Life Sciences Corp.

Der Fokus von LIR Life Sciences liegt auf der Erforschung und Entwicklung skalierbarer und erschwinglicher Therapien zur Behandlung der Fettleibigkeit (Adipositas) unter Verwendung neuartiger Methoden der Wirkstoffverabreichung. Das Unternehmen entwickelt aktuell ein transdermales Pflaster sowie andere neuartige Verabreichungssysteme, die GLP-1 nachahmen. GLP-1 ist ein natürlich vorkommendes Hormon, das zur Regulierung des Appetits und des Blutzuckerspiegels beiträgt. Diese Therapien könnten möglicherweise eine Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen. Ziel ist es, den Zugang, die Therapietreue und die Kosteneffizienz sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenmärkten zu verbessern. LIR Life Sciences ist es ein Anliegen, die weltweite Belastung durch Adipositas mit praktischen Lösungen auf Grundlage bewährter Wirkstoffe und fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse zu bekämpfen.

FÜR LIR LIFE SCIENCES CORP.,

Dr. Edward Mills

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Dr. Edward Mills

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 436 7772

E-Mail: investors@lirlife.com

