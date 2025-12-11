ezzy Income am 14. Dezember: Die Onlinekonferenz, die dein Börseneinkommen 2026 verändert

Am 14. Dezember zeigt die Onlinekonferenz „ezzy Income“, wie Anleger monatliche Einnahmen an der Börse erzielen können. Die Anmeldung ist noch kostenlos möglich, die Teilnehmerzahl jedoch begrenzt.

Live-Event zeigt neue Wege zu monatlichen Einnahmen – jetzt letzte Plätze sichern

Vaduz, 11. Dezember 2025 – Am 14. Dezember 2025 findet die Fachkonferenz „ezzy Income – die Onlinekonferenz für dein Börseneinkommen“ statt. Von 17:00 bis 21:00 Uhr erhalten Teilnehmer einen kompakten, praxisorientierten Einblick in Strategien, mit denen sich monatliche Zusatzeinnahmen an der Börse erzielen lassen – auch für Anleger ohne lange Vorerfahrung.

Die Anmeldung zur „ezzy Income“ ist noch kostenlos möglich, die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt.

„Viele Menschen möchten ihr Einkommen im neuen Jahr erweitern – wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen. Genau dafür wurde diese Konferenz entwickelt“, erklärt das ezzy-Team.

„Wir zeigen Schritt für Schritt, wie Anleger 2026 regelmäßige Einnahmen an den Finanzmärkten aufbauen können – verständlich und ohne unnötige Komplexität.“

Vier Experten – Ein Ziel: Monatliche Einnahmen für 2026.

Das Programm – kompakt, praxisnah und direkt anwendbar.

Die Konferenz bietet einen strukturierten Überblick über die wichtigsten Einkommensstrategien an der Börse, darunter:

– Einfache Prämienstrategien für wiederkehrende Cashflows

– Gezielte Nutzung unterschiedlicher Marktphasen

– Risikokontrolle durch leicht verständliche Absicherungsansätze

– Wie Trend- und Ausbruchsstrategien funktionieren

– Praktische Beispiele, Live-Marktanalysen und interaktive Fragerunden

Diese Inhalte sind darauf ausgerichtet, Privatanlegern wie auch fortgeschrittenen Tradern greifbare Werkzeuge für regelmäßige Börsenerträge zu vermitteln.

Die wichtigsten Gründe für eine Teilnahme:

Die ezzy Income liefert einen wertvollen Startpunkt, um 2026 aktiv und strukturiert Einkommen an der Börse aufzubauen – ohne sich auf Glück oder reine Kursbewegungen verlassen zu müssen.

Teilnehmer profitieren von:

– Praxisnahen Anleitungen, die sofort 2026 umsetzbar sind

– Strukturierten Handelsansätzen, verständlich erklärt – Schritt-für-Schritt

– Exklusiven Strategien, die vielen Anlegern bisher verborgen blieben

– Klarem Risikomanagement, das unnötige Verluste minimiert

– Live-Analysen und direkte Fragemöglichkeiten mit Experten

Wer sich jetzt anmeldet, sichert sich nicht nur einen der letzten freien Plätze, sondern auch einen entscheidenden Wissensvorsprung für das Börsenjahr 2026.

ezzy – Die Plattform für strukturierten Börsenhandeln 2026:

Begleitend zur Konferenz präsentiert das ezzy-Team seine Plattform. Sie unterstützt Einsteiger wie auch professionelle Trader dabei, schneller und fundierter Handelsentscheidungen zu treffen.

Im Mittelpunkt steht der ezzy-Screener, ein intelligentes Analysetool mit umfangreichen Funktionen, das große Datenmengen verarbeitet und innerhalb weniger Sekunden zeigt, welche Aktien- und Optionsstrategien aktuell besonders interessant sind.

„Unser Ziel ist es, Anlegern einen einfachen, strukturierten und transparenten Weg zu zeigen – vom ersten Verständnis bis zur Umsetzung. Börseneinkommen darf kein Expertenthema mehr sein“, so das Unternehmen.

Letzte Chance – jetzt anmelden:

Wer sich noch ein Ticket sichern möchte, kann sich direkt registrieren unter:

www.ezzy.io/ezzyincome-pr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ezzy AG

Media Office

Landstrasse 39

9490 Vaduz

Liechtenstein

fon ..: 030-30 30 80 89 14

web ..: http://www.ezzy.io

email : media@ezzy.io

Die ezzy AG ist ein im Jahr 2019 gegründetes FinTech-Unternehmen mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Entwicklung von Softwarelösungen, die den Handel an den Finanzmärkten einfacher, transparenter und effizienter gestalten.

Webseite: www.ezzy.io

