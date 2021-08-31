  • Kyudo-Schnupperkurs in Germaringen – Traditionelles japanisches Bogenschießen

    Einsteigerkurs ab 13. Januar: In Germaringen/Allgäu können Interessierte Kyudo, das traditionelle japanische Bogenschießen, von Grund auf kennenlernen.

    BildGermaringen. Die Abteilung Kyudo des SVO Germaringen e.V. bietet ab dem 13. Januar 2026 einen Schnupperkurs für alle an, die das traditionelle japanische Bogenschießen kennenlernen möchten. Für den achtteiligen Einführungskurs sind keine Vorkenntnisse erforderlich, das gesamte Übungsmaterial wird gestellt. Die Teilnahmegebühr beträgt 80 Euro und kann bei anschließender Vereinsmitgliedschaft angerechnet werden. Die Zahl der Plätze ist begrenzt.

    Kyudo, der Weg des Bogens, gilt als eine der ältesten Budo-Disziplinen Japans. Ursprünglich als Kriegskunst entwickelt, steht heute der meditative Bewegungsablauf im Mittelpunkt. Konzentration, Achtsamkeit und eine klare, ruhige Form prägen diese besondere Sportart. Die Übung schult Körperhaltung, Koordination und Gelassenheit, unabhängig von Muskelkraft oder sportlicher Vorerfahrung.

    Der Kurs findet jeweils dienstags von 20:30 bis 22:00 Uhr in der Schulturnhalle Germaringen, Sportpark 1, statt. Am 17. Februar 2026 entfällt eine Kurseinheit (Faschingsferien). Empfohlen wird bequeme, anliegende Kleidung. Teilnehmende sollten mindestens 16 Jahre alt sein.

    Anmeldung:
    Wolfgang von Woyna (Leiter der Abteilung Kyudo)
    Mobil: 0176 34129766
    E-Mail: vonwoyna@aol.com

    oder

    Michael Perschke (Übungsleiter Kyudo)
    E-Mail: michael.perschke@t-online.de

    Hinweis: Die Kursgebühr ist zu Kursbeginn in bar zu entrichten.

