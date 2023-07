Lithium – täglich im Gebrauch

Fast jeden Tag nutzen wir Geräte, in denen Lithium verbaut ist. Denn die Lithium-Ionen-Akkus haben die Welt erobert.

Lithium ist ein Metall, silberweiß und von entscheidender Bedeutung für die Elektromobilität. Kurz gesagt funktioniert der Lithium-Ionen-Akku, indem Ionen aus dem Alkalimetall von einem Pol zum anderen wandern. In jedem Haushalt befinden sich technische Geräte neben Handys oder Laptops, die das Metall enthalten. Sie sind kabellos, besitzen einen Lithium-Ionen-Akku. Durch die zunehmende Zahl der Elektroautos wird mit einer Verfünffachung des Lithiumbedarfs bis 2055 gerechnet. Abhängigkeiten von Ländern, die Lithium oder auch Seltene Erden im Boden haben, werden nicht gern gesehen.

Auch in Europa konzentriert man sich auf die Erschließung wichtiger Rohstoffquellen, um unabhängiger zu werden. So wurde erst vor kurzem eine große Gigafactory in Frankreich eingeweiht, die erste Batteriezellfabrik dort. Aber auch hier zeigt sich die Abhängigkeit von China. Denn fast alle Maschinen kommen aus China, eben auch mögliche Ersatzteile.

Ebenfalls in Frankreich soll bis 2027 eine Lithiummine entstehen und dann heimisches Lithium liefern, eine der größten Lithiumminen Europas. Etwa an zehn Orten in Europa wird aktuell Lithium abgebaut. Fast die Hälfte des globalen Lithiumangebots kommt aus Australien, etwa 35 Prozent aus Salzseen in Südamerika, der Rest aus China und anderen Ländern. Berühmt sind unterirdischen Salzseen im Lithiumdreieck Argentinien, Chile und Bolivien. Zwei Jahre dauert es ungefähr, bis die hochgepumpte Sole in großen Becken verdunstet und daraus Lithium gewonnen werden kann.

Alpha Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/alpha-lithium-corp/ – erschließt in Argentinien zwei aussichtsreiche Lithiumprojekte.

In Kanada, in Quebec und Manitoba arbeitet Targa Exploration – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/targa-exploration-corp/ – an Lithiumprojekten. Dazu kommen nun Engagements in Lithiumprojekte in Ontario und Saskatchewan durch eine Übernahme.

