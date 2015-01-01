Little John Bikes startet mit dem Gravelland spezialisiertes Flächenkonzept für Gravelbikes.

Little John Bikes eröffnet in Dresden-Mickten mit dem Gravelland eine über 300 m² große Spezialfläche für Gravelbikes und gezielte Fachberatung.

Little John Bikes setzt mit dem Gravelland erstmals einen eigenen Schwerpunkt im wachsenden Segment der Gravelbikes. In der Filiale Dresden-Mickten wurde dafür eine über 300 Quadratmeter große Spezialfläche geschaffen.

Mit dem Gravelland ist aus einer Idee ein spezialisiertes Format entstanden, das durch enge Teamarbeit und die sehr gute Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern realisiert wurde. Im Mittelpunkt steht dabei ein Ansatz, der Markenkompetenz, Sortimentsbreite und Fachberatung an einem Ort zusammenführt.

Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach vielseitig einsetzbaren Fahrrädern, die sowohl im urbanen Alltag als auch im Freizeit- und Tourenbereich genutzt werden können. Gravelbikes zählen seit mehreren Jahren zu den dynamischsten Segmenten im Fahrradmarkt.

„Wir beobachten, dass sich die Anforderungen der Kunden verändern. Gefragt sind zunehmend Lösungen, die Alltag und Freizeit miteinander verbinden. Mit dem Gravelland schaffen wir eine Fläche, auf der wir dieses Bedürfnis gezielt adressieren können“, sagt Dr. Robert Peschke, CEO von Little John Bikes.

Umgesetzt wird das Projekt gemeinsam mit etablierten Herstellern aus dem Gravel-Segment wie Cannondale, Trek, Raymon, Focus, Superior, ABUS, Schwalbe, SQlab, Rovativ und Riesel Design. Ziel ist es, unterschiedliche Zielgruppen und Preisklassen abzudecken und das Thema nicht nur über einzelne Modelle, sondern umfassend darzustellen.

Mit dieser Spezialisierung baut Little John Bikes Kompetenz in einem wachsenden Marktsegment auf und entwickelt zugleich ein übertragbares Modell für künftige Standorte.

Die Spezialfläche ist bereits geöffnet. Die offizielle Eröffnung findet am 16. April 2026 in Dresden statt und wird von einer Kundenveranstaltung begleitet. Im Rahmen des Events wird zudem ein Gravelbike verlost. Die Einnahmen aus dem Losverkauf gehen an die Initiative „Team Dresden 2028“.

Little John Bikes

Gravelland

Filiale Dresden-Mickten

Lommatzscher Straße 53

01139 Dresden

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Little John Bikes GmbH

Felix Natuschke

Heidestraße 3

01127 Dresden

Deutschland

fon ..: 0351 563 497 46

web ..: https://littlejohnbikes.de/filialen/gravelland

email : f.natuschke@littlejohnbikes.com

Über Little John Bikes

Little John Bikes ist seit fast 30 Jahren Teil des deutschen Fahrradhandels. Mit über 65 Filialen und mehr als 400 Mitarbeitenden steht das Unternehmen für Fahrräder, die im Alltag wirklich funktionieren auf dem Weg zur Arbeit, in der Freizeit und überall dort, wo Mobilität unkompliziert sein soll.

Im Mittelpunkt stehen alltagstaugliche Räder, verlässlicher Service und Beratung, die nicht mit dem Kauf endet. Dazu kommt langjährige Erfahrung im Dienstradleasing: Little John Bikes unterstützt Unternehmen und Beschäftigte mit klaren Prozessen und passenden Lösungen rund um moderne Fahrradmobilität.

Pressekontakt:

Little John Bikes GmbH

Felix Natuschke

Heidestraße 3

01127 Dresden

fon ..: 0351 563 497 46

email : f.natuschke@littlejohnbikes.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wenn Erinnerungen trügen – und warum das für Ihre Daten gefährlich ist Professionelle juristische Übersetzungen und beglaubigte Dokumentenübersetzungen