Upway und Little John Bikes: Kooperation für mehr E-Bike-Wiederaufbereitung.

Upway & Little John Bikes kooperieren: Kunden können gebrauchte E-Bikes in 66 Filialen in Zahlung geben. Die Räder werden professionell aufbereitet & günstiger weiterverkauft für mehr Nachhaltigkeit

Den Zugang zu hochqualitativen E-Bikes für Kunden attraktiver machen und damit einen Beitrag zur Mobilitätswende schaffen: Dieses Ziel verbindet Upway, die führende internationale Plattform für professionell generalüberholte E-Bikes, und Little John Bikes, einer der führenden deutschen Händler für Fahrräder und E-Bikes.

In einer neuen Kooperation bieten die Unternehmen ihren Kunden an, beim Kauf eines neuen Fahrrads ihr gebrauchtes E-Bike in allen 66 Filialen von Little John Bikes in Zahlung zu geben. Die abgegebenen Räder werden anschließend in einer von Upways Werkstätten – den „UpCentern“ – professionell wiederaufbereitet und über die Upway-Plattform mit durchschnittlich 50 % Preisnachlass gegenüber dem Neupreis weiterverkauft. Diese Kooperation schafft damit einen zusätzlichen Anreiz, gebrauchte E-Bikes komfortabel zu verkaufen und in die Wiederaufbereitung zu bringen. Das ist nicht nur gut für den Geldbeutel der Käufer von neuen Fahrrädern, sondern erhöht auch die Anzahl an gebrauchten und damit preisgünstigeren E-Bikes im Kreislauf. Damit ermöglicht die Kooperation, dass mehr Menschen E-Bikes als nachhaltige Mobilitätsform nutzen können.

Deutschland ist Upways größter und am schnellsten wachsender Markt. Seit dem Markteintritt 2022 investiert das Unternehmen konsequent in den Ausbau seiner deutschen Präsenz. Aktuell betreibt Upway UpCenter in Berlin und Düsseldorf, ein drittes ist für 2026 und ein viertes für 2027 geplant. Aktuell beschäftigt Upway 120 Mitarbeitende in Deutschland. Bis 2030 ist ein Wachstum auf 1.000 Mitarbeitende und sieben UpCenter in Planung. Kooperationen mit starken lokalen Partnern wie Little John Bikes sind ein zentraler Bestandteil von Upways Wachstumsstrategie. Aktuell betreibt Upway bereits über 1.500 Partnerschaften mit deutschen Fahrradläden.

_“Deutschland ist nicht nur unser größter Markt, sondern auch einer der dynamischsten E-Bike-Märkte weltweit. Wir investieren kontinuierlich in unsere Standorte, unser Team und unser Serviceangebot. Die Kooperation mit Little John Bikes ist ein wichtiger Schritt, um unseren Kundinnen und Kunden ein noch umfassenderes Angebot zu bieten.“ _“ Stéphane Ficaja, Co-Founder & COO, Upway

_“Für uns bei Little John Bikes bedeutet Fullservice-Partnerschaft, unsere Kunden entlang des gesamten Lebenszyklus ihres Fahrrads zu begleiten. Mit der Kooperation mit Upway schaffen wir eine einfache und nachhaltige Lösung: Wer ein neues E-Bike kauft, kann sein bisheriges Modell direkt bei uns in Zahlung geben. Das gebrauchte Rad wird professionell wiederaufbereitet und bleibt im Mobilitätskreislauf. So verbinden wir echten Kundennutzen mit mehr Nachhaltigkeit und werden gemeinsam mit Upway zum Lösungspartner für eine moderne, bezahlbare E-Bike-Mobilität.“ _“ Dr. Robert Peschke, CEO, Little John Bikes

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Little John Bikes GmbH

Herr Felix Natuschke

Heidestraße 3

01127 Dresden

Deutschland

fon ..: 0351 563 497 46

web ..: https://littlejohnbikes.de/

email : f.natuschke@littlejohnbikes.com

Über Little John Bikes

Little John Bikes zählt mit mehr als 66 Filialen und über 400 Mitarbeitern zu den führenden Fahrradfachhändlern in Deutschland. Seit fast 30 Jahren steht das Unternehmen für ganzheitliche Mobilitätslösungen, bei denen nicht allein das Fahrrad, sondern vor allem der Mensch und sein Alltag im Mittelpunkt stehen. Ob Arbeitsweg, Familienleben oder Freizeit: Little John Bikes versteht Fahrräder als verlässliche Begleiter für jede Lebenslage.

Kunden profitieren von alltagstauglichen Rädern, planbaren Kosten und einem umfassenden Service, der weit über den Kauf hinausreicht. Auch im Leasing setzt Little John Bikes auf einfache, transparente und praxisnahe Lösungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Klare Prozesse, hohe Teileverfügbarkeit und eine langfristige Begleitung sorgen dafür, dass Kunden mobil bleiben. Unter dem Anspruch „Fährt sich gut an.“ verbindet Little John Bikes persönliche Beratung, Serviceorientierung und moderne Fahrradmobilität.

Über Upway

Upway ist die führende internationale Plattform für professionell generalüberholte E-Bikes. Gegründet im Jahr 2021 mit Hauptsitz in Paris, ist Upway heute in neun Märkten aktiv, darunter Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Belgien, die Schweiz, Österreich, Italien, Spanien und die USA. Die Mission von Upway: Nachhaltige Mobilität für alle zugänglich machen. E-Bikes erhalten ein zweites Leben und Fahrer:innen eine erste Wahl. Dieses Ziel vereint Wiederaufbereitung im industriellen Maßstab, proprietäre Technologie und ein starkes Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft.

Upway hat bereits über 100.000 E-Bikes generalüberholt und bietet eine Auswahl von über 200 Marken mit einjähriger Garantie und einem nahtlosen Kundenservice. Bis 2030 will das Unternehmen über eine Million E-Bikes aufbereiten und verkaufen sowie sein Service-Ökosystem um Finanzierung, Versicherung, Wartung und Abo-Modelle erweitern.



Pressekontakt:

Little John Bikes GmbH

Herr Felix Natuschke

Heidestraße 3

01127 Dresden

fon ..: 0351 563 497 46

email : f.natuschke@littlejohnbikes.com

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