Logo-Leasing für Startups

Das Designbüro Jasten unterstützt Startups durch ein professionell entwickeltes Corporate Design.

Die meisten Gründer:innen ahnen, dass ein neues Unternehmen nicht ohne überzeugendes Erscheinungsbild auskommt. Ein klares Corporate Design schärft das Profil des jungen Unternehmens und differenziert es gegenüber Wettbewerbern. Wenn alles nach Plan läuft, wachsen Bekanntheit und Marktanteile. Das Unternehmen etabliert sich und ist im Idealfall langfristig erfolgreich.

Es spricht also vieles für eine professionelle Gestaltung des visuellen Unternehmensauftritts. Einziger Haken sind die Kosten. Häufig wird deshalb für das Unternehmenslogo eine billige Lösung gewählt.

Wenn Unternehmen oder Marke allerdings mit der Zeit tatsächlich erfolgreicher werden, taucht oft ein Problem auf: Das vermeintlich günstige Logo und die angestrebte Positionierung passen nicht richtig zusammen. Dann wird es schwierig.

Das Designbüro Jasten im Allgäu hat sich der Logofrage angenommen und eine Lösung entwickelt, um Gründer:innen den Einstieg in die Markenentwicklung zu erleichtern: das Logo-Leasing. Dabei wird ein professionelles Logo-Design erstellt, für das Startups zunächst nur das halbe Honorar zahlen. Anschließend folgen jährliche Leasingraten “ jedoch nur so lange, wie das Logo auch tatsächlich genutzt wird. Das Büro Jasten beteiligt sich also am unternehmerischen Risiko und unterstützt damit junge Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Marke.

Bevor Jasten das Logo-Leasing anbietet, wird zunächst geprüft, ob das jeweilige Konzept oder die Marke tragfähig sind. Startups mit überzeugenden Geschäftsideen haben jedoch gute Chancen. Das Logo-Leasing Angebot gilt bis zum 31.01.2023 und kann unter www.jasten.de/logo-leasing näher in Augenschein genommen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Jasten, Büro für Gestaltung und Kommunikation

Herr Michael Jasten

Ziegelweg 21

87660 Irsee

Deutschland

fon ..: 08341994484

web ..: https://jasten.de

email : m.jasten@jasten.de

Jasten ist ein kleines Designbüro und hat dennoch bereits große und renommierte Auftraggeber wie die Büttenpapierfabrik Gmund, Aldi Süd und Hochland für sich gewinnen können. Schwerpunkte der Arbeit sind Markenentwicklung, Unternehmens- und Nachhaltigkeitskommunikation sowie die Gestaltung von Nachhaltigkeitsberichten.

Pressekontakt:

Jasten, Büro für Gestaltung und Kommunikation

Herr Michael Jasten

Ziegelweg 21

87660 Irsee

fon ..: 08341994484

email : m.jasten@jasten.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Kupfer – ein Multitalent, auch für Anleger Patriot erzielt Gewinnungsrate von 79 % bei Testarbeiten mit Schwimm-Sink-Verfahren an Pegmatit CV5, Konzessionsgebiet Corvette, Quebec