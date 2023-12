LQR House initiiert Annullierung von Warrants und verpflichtet sich, in absehbarer Zeit keine Wertpapierplatzierungen zu tätigen

MIAMI BEACH, FLORIDA / ACCESSWIRE / 20. Dezember 2023 / LQR House Inc. (das Unternehmen oder LQR House) (NASDAQ: LQR), eine auf den Markt für Spirituosen und Getränke spezialisierte Online-Nischenplattform, hat eine wesentliche Maßnahme angekündigt: die Annullierung repräsentativer Warrants, um das Vertrauen der Aktionäre zu stärken. Das Unternehmen verpflichtet sich außerdem, bis auf Weiteres keine Wertpapierplatzierungen und Kapitalerhöhungen durchzuführen, und wird sein Augenmerk verstärkt auf den Ausbau seiner Präsenz im Online-Handel und auf die Pflege von Marketing-Partnerschaften lenken. Mit einer Barreserve von rund 8 Millionen Dollar ist LQR House aus eigener Sicht gut aufgestellt, um seinen Cashflow zu bewahren, nachhaltig zu wachsen und sich vorrangig auf die Ertragskraft des Unternehmens zu konzentrieren.

Am 16. Dezember 2023 hat LQR House mit Bevollmächtigten der Firma EF Hutton LLC (EF Hutton) eine Reihe von Vereinbarungen unterzeichnet, um die repräsentativen Warrants von EF Hutton für den Kauf von insgesamt 9.335.696 Aktien aus dem Stammaktienkapital des Unternehmens zu annullieren. Diese Warrants waren im Rahmen von drei öffentlichen Platzierungen von Stammaktien des Unternehmens mit Ausübungspreisen zwischen 5,00 $ pro Aktie und 0,07 $ pro Aktie seit 11. August 2023 an EF Hutton ausgegeben worden und umfassten sämtliche ausstehenden Warrants des Unternehmens. Als Gegenleistung für die Annullierung hat sich LQR House bereit erklärt, die Bevollmächtigten von EF Hutton mit einem Gesamtbetrag von 60.000 $ zu entschädigen.

Angesichts des derzeitigen Geschäftsumfelds hat sich LQR House außerdem dafür entschieden, weitere Wertpapierplatzierungen und Kapitalerhöhungen bis auf Weiteres auszusetzen und sich stattdessen der Sondierung von Geschäftschancen zu widmen, die den Unternehmenswert steigern könnten. Diese strategische Entscheidung steht im Einklang mit dem Bekenntnis des Unternehmens zu einem umsichtigen Finanzmanagement und einer langfristigen Wertschöpfung für seine Aktionäre.

Sean Dollinger, Chief Executive von LQR House, betonte die große Bedeutung dieses Schrittes mit folgenden Worten: Aus unserer Sicht eröffnet sich für LQR House mit der Annullierung sämtlicher ausstehender Warrants mit einem Abschlag auf den Marktpreis die einmalige Chance, den Aktionären einen besseren Schutz zu bieten. Diese Maßnahme verhindert aktiv eine zusätzliche Verwässerung und wir bekräftigen damit unser Anliegen, unsere Versprechen gegenüber unseren Aktionären auch einzuhalten. Durch den Abschluss dieser Transaktionen befinden sich nun keine Warrants mehr im Kapital von LQR House, was aus unserer Sicht dazu beiträgt, die Bedenken der Anleger hinsichtlich der Finanzstruktur des Unternehmens zu zerstreuen. Wir denken, dass ihnen dieser Schritt die Möglichkeit bietet, den Fokus auf die starken Fundamentaldaten unseres Geschäfts zu richten. LQR House setzt seinen Wachstumskurs mit der Erweiterung von Produkten und Dienstleistungen fort und sondiert verschiedene Übernahme- und Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten, und dieser Schritt dürfte günstigere Rahmenbedingungen für zukünftige Transaktionen mit finanziellen und strategischen Investoren schaffen.

Über LQR House Inc.

LQR House hat die Absicht, sich mit seinem Vorzeigemarktplatz für alkoholische Getränke, cwspirits.com, als Marktführer im Onlinehandel von Wein und Spirituosen zu behaupten. Auf dieser Plattform ist durchgehend ein vielfältiges Angebot an aufstrebenden, erlesenen und luxuriösen Spirituosen, Weinen und Champagnern von renommierten Einzelhandelspartnern wie Country Wine & Spirits erhältlich. LQR House versteht sich als technologieorientierte Drehscheibe, die mit Hilfe von Software, Datenanalysetools und künstlicher Intelligenz das Kundenerlebnis optimiert. CWSpirits.com hat sich als erste Adresse für moderne, komfortorientierte Kunden profiliert und bietet eine erlesene Auswahl an Alkoholprodukten, die in alle Haushalte der Vereinigten Staaten geliefert werden. Neben seiner Rolle als Marktführer im Onlinehandel ist LQR House eine Marketingagentur, die sich gezielt auf den Markt für Alkoholika spezialisiert hat. Das Unternehmen misst den Erfolg seiner Kampagnen über die direkte Korrelation mit seinen Umsätzen auf der Plattform CWSpirits.com und punktet hier mit einer nachweislichen Kapitalrendite. Mit Unterstützung eines einflussreichen Netzwerks von über 550 klingenden Namen in der Alkoholbranche lenkt LQR House den Datenverkehr strategisch auf seine Plattform CWSpirits.com und steigert damit die Markenbekanntheit. LQR House hat die Absicht, den konventionellen Markt für Alkoholika grundlegend zu verändern, indem es ein unvergleichliches Online-Kauferlebnis bietet und maßgeschneiderte Marketinglösungen bereitstellt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf künftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanz- und Ertragslage, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken können. Aktionäre können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie können, werden, erwarten, antizipieren, anstreben, schätzen, beabsichtigen, planen, glauben, ist/sind wahrscheinlich, potenziell, fortsetzen oder anderen ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an Änderungen seiner Erwartungen nach dem Datum dieses Dokuments anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese Aussagen unterliegen Ungewissheiten und Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ungewissheiten in Bezug auf die Marktbedingungen und den Abschluss des Börsengangs zu den erwarteten Bedingungen oder überhaupt, sowie andere Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ der bei der SEC eingereichten Registrierungserklärung auf Formular S-1 erörtert werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen vernünftig sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und empfiehlt den Anlegern, andere Faktoren, die sich auf die künftigen Ergebnisse auswirken können, in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular S-1 und anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen zu prüfen. Weitere Faktoren werden in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens erörtert, die unter www.sec.gov eingesehen werden können.

Investor und Medien Kontakt:

info@lqrhouse.com

Quelle: LQR House Inc.

