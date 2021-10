Magento Agentur Immerce GmbH – ein Überblick über unsere Leistungen

Die Immerce GmbH ist mit einem Team aus Spezialisten aufgestellt, welche Sie unterstützen, das Beste aus Ihrem Webshop herauszuholen.

Mit diesem Team an Ihrer Seite werden Sie ab der ersten Umsetzungsidee bis hin zur regelmäßigen Wartung Ihres Magentoshops gut beraten und begleitet.

Wieso sollten Sie Magento nutzen?

Magento steht derzeit weltweit ganz oben, wenn es um Onlineshop-Lösungen geht. Das Sie die meistgenutzte und vielversprechendste Lösung ist liegt einerseits daran, dass die Software ständig aktualisiert und dauerhaft verbessert wird. Außerdem bietet Magento dem Nutzer viel Raum für Selbstverwirklichung und Individualisierung. Selbst die Möglichkeit, weitere Drittanbieter-Systeme in Ihren Online-Shop zu integrieren ist hier gegeben. Auch die Strukturierung von Magento spricht eindeutig für sich. Durch die klare Trennung von funktionsgebenden Modulen, Programmkern und dem Frontend-Design ist eine problemlose Aktualisierung der Software möglich. Das wichtigste jedoch ist, dass Ihre Daten und individuellen Programmierungen bei Magento stets sicher sind und nicht verloren gehen können.

Welche Leistungen bietet die Immerce GmbH an?

– Das Expertenteam für Magento in unserer GmbH ist immer für Sie zu erreichen, um Sie bestmöglich bei Ihrem Projekt zu unterstützen.

– Unsere Mediengestalter sind spezialisiert darauf, hochwertige Designs für Ihren zukünftigen Magento Shop zu designen.

– Unser Team wird stetig fort- und weitergebildet, sodass wir Ihnen ein hohes Maß an Professionalität bieten können.

– Unsere Designs und Layouts sind modern, innovativ und zeitgemäß, da für uns die Usability immer im Vordergrund steht.

– Die Immerce GmbH bietet auch gerne Schulungen für Sie und Ihre Mitarbeiter an.

– Die Standartleistungen bei der Magento Shop Entwicklung

In unserer Magento Shopsoftware sind zudem folgende Leistungen mit inbegriffen:

– Individuelle Abbildungen von Distributions- und Logistikprozessen

– Komfortable Fakturierung bzw. Rechnungsstellung

– Moderne Visualisierung Ihrer Produkte und ein Zeitgemäßes Design

– Anschauliche Darstellung von Lagerbeständen

Wir bieten aber auch weitere Services rund um Magento an. Wenn Sie Ihren Magento Shop auch noch der Fertigstellung und dem Launch immer auf dem aktuellen Stand halten möchten, führen wir auf Ihren Wunsch alle notwendigen Bugfixes und Updates durch. Unsere ausführlichen Tests im Anschluss sorgen dafür, dass es eine unterbrechungsfreie und reibungslose Fortführung Ihrer Geschäfte gibt. Dazu kommt, dass Sie Ihren Webshop bequem bei uns auf der Webseite hosten lassen können.

Zusatzleistungen im Magento Bereich

Neben der Erstellung von Onlineshops für unsere Kunden beschäftigen wir uns auch gern mit Ihrem bereits bestehenden Magento Onlineshop. Wenn Sie mit der Performance des Shops nicht zufrieden sind, nehmen wir und diesem Problem gerne an und analysieren, warum Ihr Webshop langsam lädt. Mithilfe unserer erprobten Suchmaschinenoptimierungsmaßnahmen bringen wir Ihren Werbeshop auf die vorderen Ränge der Suchergebnisse, falls Ihre Werbepräsenz nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt.

Sollten Sie von Magento 1 auf die revolutionäre Software Magento 2 wechseln wollen, führen wir diese Migration gerne für Sie aus. Während der Migration achten wir auf einen reibungslosen Ablauf und Übernehmen vorhandene Kunde- und Login-Daten in das neue System.

Warum sollten Sie zur Immerce GmbH?

Wir entwickeln als Magento Agentur Webshops für unsere Kunden bereits seit 2011, diese waren bisher auf die verschiedensten Zielgruppen ausgerichtet. Zu unserem Projektportfolio zählen wir die Entwicklung von Multi-Sore-Lösungen für D2C, B2B und B2C mit Anbindung an Microsoft Navision und weiteren ERP-Systemen. Die Vielzahl an bereits überzeugend gemeisterten Projekten zeigt unseren Standpunkt und unsere Kompetenz. Mit unseren Webshops ist es uns möglich, Ihren Vorgaben und Wünschen gerecht zu werden. Ausschließlich Ihre Ziele und Budgets leiten uns auf unserem gemeinsamen weg Ihre Herausforderungen des E-Commerce zu meistern.

Die Anforderungen des Electornic-Commerce ändern sich stätig. Aus diesem Grund ist es notwendig, flexibel auf diese Veränderungen reagieren zu können. In Zusammenarbeit mit Ihnen finden wir eine passende Strategie und setzen diese in eine tragfähige Lösung um.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Immerce GmbH

Herr Carvin Müns

Kemptener Straße 9

87509 Immenstadt

Deutschland

fon ..: 08323 – 209 99 40

web ..: https://www.immerce.de/

email : carvin.muens@immerce.de

