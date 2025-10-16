  • mAInthink GmbH startet Online-Plattform für Strategy-AI-Lösung „StratePlan“ – jetzt kostenlos testen

    KI Lösung StratePlan nun online erreichbar und bereit um gestestet zu werden.

    BildWorms am Rhein, 16 Oktober 2025 – Die mAInthink GmbH, ein Ki-Unternehmen aus Worms am Rhein, gibt den offiziellen Start der Online-Version ihrer Algorithmus-basierten Strategie- und Investitionsoptimierungslösung StratePlan bekannt. Ab sofort können interessierte Unternehmen, Führungskräfte und Investoren die Lösung kostenlos unter https://strateplan.mainthink.ai/login testen.

    StratePlan wurde entwickelt, um komplexe wirtschaftliche Entscheidungsprozesse durch den Einsatz von Algorithmus-basierter Intelligenz effizienter, transparenter und profitabler zu gestalten. Das System analysiert Investitionsstrategien, Projektportfolios in limitierten Budgetszenarien in Echtzeit und identifiziert dabei unerkanntes Renditepotenzial, ineffiziente Ressourcennutzung und verdeckte Kapitalverluste.

    „_Wir möchten, dass jede und jeder die Chance hat, die Leistungsfähigkeit unserer Lösung mit Testdatenselbst zu erleben_“, erklärt Sascha Rissel, Geschäftsführer der mAInthink GmbH. „_StratePlan berechnet binnen Sekunden, was herkömmliche Tools oder menschliche Analysen aufgrund der enormen Kombinationsvielfalt nicht mehr erfassen können. Damit geben wir Entscheidern ein Werkzeug an die Hand, das ihre Strategie validiert, optimiert und nachhaltig profitabler macht._“

    Innovation „Made in Worms“

    StratePlan wurde vollständig in Worms entwickelt und kombiniert hybride KI-Technologien mit präzisem Multithread-Computing. Durch den Einsatz mathematischer Modelle und neuronaler Netzwerke erkennt das System verborgene Synergieeffekte zwischen Projekten und berechnet die optimale Entscheidungsbasis – sowohl für Expansionsstrategien als auch für Konsolidierungsprozesse.

    Dabei analysiert StratePlan je nach Komplexität hunderttausende bis hin zu Milliarden von Projektverknüpfungen, um selbst in hochdynamischen Szenarien die wirtschaftlich effizienteste Lösung zu identifizieren.

    Mit StratePlan will die mAInthink GmbH eine neue Ära der strategischen Planung einläuten: weg von statischen Analysen, hin zu permanenter, datengetriebener Strategieoptimierung in Echtzeit.

    Kostenloser Zugang

    Interessierte können sich ab sofort auf der offiziellen Plattform anmelden und StratePlan kostenlos testen:
    https://strateplan.mainthink.ai/login

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    mAInthink GmbH
    Igor Kadoshchuk
    Hafenstraße 4d
    67547 Worms
    Deutschland

    fon ..: 06241305600
    web ..: https://www.mainthink.ai
    email : info@mainthink.ai

    mAInthink GmbH is a German deep-tech company specializing in AI-supported decision intelligence in business and administration. With our superintelligence StratePlan, we analyze and optimize complex strategy and investment scenarios in real time – for maximum impact and ROI.

    This is complemented by DeepAnT Performance, our predictive system for the early detection of anomalies in multivariate time series and dynamic data streams. Whether patient monitoring, production, IT/IT-Security, or infrastructure: Our solutions deliver reliable predictions and lay the foundation for stable, efficient decisions.

    Pressekontakt:

    mAInthink GmbH
    Herr Sascha Rissel
    Hafenstraße 4d
    67547 Worms

    fon ..: +496241305600
    email : rissel@mainthink.ai


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. mAInthink GmbH entwickelt das schnellste Multivariate Anomalie-Erkennungssystem der Welt
      Die mAInthink GmbH entwickelt DeepAnT - das weltweit schnellste System zur prädiktiven Echtzeit-Erkennung von Anomalien in multivariaten Zeitreihen. Für mehr Sicherheit, Effizienz und Präzision....

    2. Treppenlift kostenlos anfragen: Neue Online-Lösung der Treppenlift Experten erleichtert den Weg zur Mobilität
      Treppenlift Interessenten erhalten ab sofort die Möglichkeit, völlig kostenlos und unverbindlich ein individuelles Angebot über ein neues Online Anfrageformular zu stellen schnell,einfach und digital...

    3. Der Energie und Lebensfreude Kongress startet! [Online & kostenlos]
      Der große Energie und Lebensfreude Kongress findet statt; Gratis & Online vom 20. bis 29. Mai 2022 FINDE ZU EINEM GESUNDEN, GLÜCKLICHEN UND ERFÜLLTEN LEBEN 10 Tage - 27 Expert:innen-Interviews...

    4. Neue Ära in der Diagnostik: mAInthink UDA Framework überwindet Domain Shift in der Bildgebung
      Domain Shift macht KI unzuverlässig - mAInthink liefert mit dem UDA Framework eine Lösung, die Medizin, Industrie und Finanzen revolutioniert: robust, präzise und zukunftssicher....

    5. Revitando GmbH: Die Lösung für negative Online-Bewertungen
      Mit Revitando GmbH negative Bewertungen loswerden, Online-Präsenz stärken und geschäftliche Ziele verwirklichen....

    6. Das neue Mutter Maria Orakel jetzt kostenlos testen und hilfreiche Botschaften erhalten
      Du kannst jetzt direkte Botschaften von der Königin der Engel, Mutter Maria erhalten, indem Du das neue, kostenlose Online Orakel von Udo Golfmann ausprobierst. Es besteht aus 44 einzigartigen Karten....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.