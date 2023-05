Revitando GmbH: Die Lösung für negative Online-Bewertungen

Mit Revitando GmbH negative Bewertungen loswerden, Online-Präsenz stärken und geschäftliche Ziele verwirklichen.

Die Revitando GmbH ist eine angesehene Online Marketing Agentur und Rechtsdienstleister mit Sitz in Osnabrück.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2022 von Sedat Toru gegründet und hat sich seitdem einen ausgezeichneten Ruf als vertrauenswürdiger Partner für Reputationsschutz und Online-Marketing erarbeitet. Mit ihrem fachkundigen Team und maßgeschneiderten Lösungen unterstützt die Revitando GmbH Unternehmen dabei, negative Bewertungen zu entfernen, ihre Online-Präsenz zu optimieren und ihre geschäftlichen Ziele zu erreichen.

Geschäftsführer Sedat Toru und seine Revitando GmbH bieten folgende Leistungen Gewerbetreibende und Freiberuflern an:

* Hilfe bei der Entfernung von negativen Bewertungen:

Die Revitando GmbH verfügt über ein kompetentes Team von Fachleuten, das Unternehmen dabei unterstützt, negative Bewertungen von verschiedenen Online-Plattformen zu entfernen.

* Geltendmachung von Schadensersatz-, Auskunfts- und Löschungsansprüchen:

Revitando GmbH hilft Unternehmen dabei, ihre rechtlichen Ansprüche gegenüber Verfassern rechtswidriger Negativrezensionen im Internet geltend zu machen. Dies umfasst die Durchsetzung von Schadensersatzforderungen, die Beantragung von Auskünften über die Verfasser und die rechtliche Durchsetzung von Löschungsansprüchen, falls erforderlich.

* Suchmaschinenoptimierung:

Um die Online-Präsenz der Kunden zu stärken, bietet die Revitando GmbH Suchmaschinenoptimierung (SEO) an. Hierbei werden die Webseiten der Kunden analysiert, um ihre Sichtbarkeit in den Suchmaschinenergebnissen zu verbessern. Dies beinhaltet die Optimierung von mehreren Faktoren, um eine bessere Platzierung in den Suchergebnissen zu erreichen.

* Suchmaschinenwerbung:

Die Revitando GmbH unterstützt Unternehmen bei der Schaltung von Suchmaschinenwerbung (SEA), um die Sichtbarkeit und Reichweite gezielt zu erhöhen. Durch die Erstellung und Optimierung von Anzeigenkampagnen auf Plattformen wie Google Ads können Unternehmen ihre Zielgruppe effektiv erreichen und potenzielle Kunden ansprechen.

* Werbung:

Um die Markenbekanntheit und den Erfolg der Kunden zu steigern, bietet Sedat Toru und seine Revitando GmbH umfassende Werbedienstleistungen an. Dies beinhaltet die Entwicklung von maßgeschneiderten Werbestrategien, die Gestaltung von Werbematerialien wie Banner, Flyer oder Online-Anzeigen sowie die Planung und Durchführung von Werbekampagnen auf verschiedenen Medienkanälen.

* Vertrieb:

Unternehmen werden beim Vertrieb ihrer Produkte oder Dienstleistungen unterstützt, um ihren Absatz zu steigern. Dies kann die Entwicklung von Vertriebsstrategien, die Identifizierung neuer Vertriebskanäle, die Schulung des Vertriebspersonals oder die Durchführung von Verkaufsförderungsmaßnahmen umfassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Revitando GmbH

Herr Sedat Toru

Yorkring 11

49090 Osnabrück

Deutschland

fon ..: +49 541 91539010

web ..: https://revitando.de/

email : marketing@revitando.de

Revitando GmbH, gegründet 2022 in Osnabrück, ist eine professionelle Agentur für Online-Reputationsmanagement.

Unter der Leitung von Sedat Toru, hilft das Unternehmen bei der Entfernung ungerechter negativer Bewertungen. Zusätzlich bietet Revitando Dienstleistungen zur Steigerung der Online-Präsenz, einschließlich SEO und SEA. Sie erstellen kreative Werbekampagnen und unterstützen den Vertrieb ihrer Kunden. Revitando GmbH ist ein erfahrener Partner in der digitalen Welt.



Pressekontakt:

Revitando GmbH

Herr Sedat Toru

Yorkring 11

49090 Osnabrück

fon ..: +49 541 91539010

email : marketing@revitando.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

(London/ Zürich) CLIMAGATE: DER UNABHÄNGIGE BROKER AUF DEM VORMARSCH Urlaubsscheine: Reisegutscheine & Hotelgutscheine von Urlaubsbox.com als Geschenkidee