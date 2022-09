Online-Schulungen: Eine grüne und nachhaltige Lösung?

Online-Kurse sind eine flexible und bequeme Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erlernen und bestehende aufzufrischen – und das zu einem Bruchteil der Kosten eines herkömmlichen Präsenzkurses.

Online-Schulungen: Eine grüne und nachhaltige Lösung? Online Schulungen sind die grünste Art zu Lernen: Wenn du online lernst werden keine Papierunterlagen benötigt, was bedeutet, dass keine Bäume gefällt werden müssen.

Online-Kurse sind auch energieeffizienter als Präsenzkurse, da du nicht in ein Hotel oder ein Schulungszentrum fahren mußt.

Warum online lernen?

Es gibt viele Gründe, warum online lernen eine gute Wahl sein kann. Hier sind nur einige der Vorteile:

Für den Teilnehmer:

1. Online-Kurse sind in der Regel flexibel in Bezug auf Zeit und Ort. Das bedeutet, dass du die Kurse zu einem Zeitpunkt und an einem Ort belegen kannst, der für dich am besten geeignet ist.

2. Viele Online-Kurse bieten Zusatzmaterialien wie E-Learnings, Videoclips, Podcasts und interaktive Übungen, die dir helfen, das Gelernte zu vertiefen und zu verinnerlichen.

3. Online-Lernen ermöglicht es dir Kurse von Seminaranbietern weltweit zu belegen, die du sonst vielleicht nicht besuchen könntest.

4. Viele Online-Kurse sind kostengünstiger als herkömmliche Kurse.

5. Online-Lernen ermöglicht es dir, dich auf dein eigens Tempo und auf deine individuellen Bedürfnisse zu konzentrieren.

Für Unternehmen:

1. Online-Kurse ermöglichen es Unternehmen, Mitarbeiter zu schulen und weiterzuentwickeln, ohne dass diese den Betrieb verlassen müssen.

2. Online-Kurse können für alle Mitarbeiter gleichzeitig angeboten werden, was Zeit und Kosten spart.

3. Kurse können leicht an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden.

4. Unternehmen haben die Möglichkeit, externes Fachwissen in die Schulung ihrer Mitarbeiter einzubeziehen, indem sie Kurse von renommierten Seminaranbietern anbieten.

Grün: 100% online, kein Papierverschwendung

Grün und umweltbewusst – Online Schulungen reduzieren den CO2-Fußabdruck

Wir leben in einer sich ständig wandelnden Welt und müssen uns den Herausforderungen dieser Zeit stellen. Dabei spielt die Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle. Umso wichtiger ist es, dass wir uns bewusst für umweltfreundliche Optionen entscheiden. Eine gute Möglichkeit, um unseren Planeten zu schonen, ist online zu lernen. Durch den Wegfall von Papier und anderen physischen Lernmaterialien können wir jede Menge CO2 einsparen. Darüber hinaus benötigen Online-Kurse weniger Energie als herkömmliche Kurse, da keine Reisen zum Ort des Unterrichts erforderlich sind.

Online Lernen ist eine großartige Möglichkeit, um nachhaltig und umweltbewusst zu lernen. Durch das Internet können wir auf viele Ressourcen zugreifen, die uns beim Lernen helfen. Alles, was wir brauchen, ist ein Computer oder ein Tablet mit Internetzugang.

Nachhaltig – CO2-neutral: S+P Seminare.

Bequem im Home Office lernen – Nachhaltig und CO2-neutral

Online lernen ist die Zukunft. Dank der technologischen Fortschritte können wir heutzutage von überall aus lernen und das zu jeder Zeit. Das Home Office bietet uns hierbei die perfekte Möglichkeit, bequem von zu Hause aus zu lernen.

Wir sind nicht mehr an einen bestimmten Ort oder an eine bestimmte Uhrzeit gebunden und können unseren Lernprozess selbstbestimmt gestalten. Es gibt keine Ablenkungen durch andere Menschen und wir können uns voll und ganz auf das Lernmaterial konzentrieren.

Zudem haben wir online immer Zugriff auf das Material und können es jederzeit abrufen.

Lerne bequem von zu Hause aus oder unterwegs – S+P Seminare.

S+P Online Schulungen: Die grünste Art zu lernen

Wenn du dich schon immer gefragt hast, welche Schulung am nachhaltigsten ist, dann bist du hier richtig! Denn wir haben uns die Zahlen angeschaut und analysiert und kommen zu dem Ergebnis: Online Schulung ist die umweltfreundlichste Art zu lernen! Wir haben verschiedene Szenarien untersucht und festgestellt, dass Online Schulungen in allen Fällen den niedrigsten CO2 Footprint haben. Egal ob es um Einzelpersonen oder Unternehmen geht – wenn du auf Nachhaltigkeit achten willst, sind Online Schulungen die beste Wahl!

Ihr CO2 Footprint ist mit 0,405 CO2e [kg] pro Teilnehmer deutlich niedriger als bei Präsenzschulungen. Hier beträgt der CO2 Footprint 98,2 CO2e [kg] pro Teilnehmer.

Ihr wollt etwas für die Umwelt tun? Dann wechselt jetzt zu S+P Online Schulungen! Online Schulungen sind die beste Wahl für unsere Umwelt.

S+P Seminare erhalten Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis

EcoVadis, der führende Anbieter von weltweit vertrauenswürdigen Nachhaltigkeitsratings, hat S+P Seminare als nachhaltig geratet. Branchenführer wie Amazon, Johnson & Johnson, L’Oréal, Unilever, LVMH, Salesforce, Bridgestone, BASF und JPMorgan gehören zu den 95.000 Unternehmen, die mit EcoVadis zusammenarbeiten.

Das Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis für S+P Seminare ist ein großartiges Ergebnis und zeigt, dass unsere Bemühungen, die Umwelt zu schützen, von anderen anerkannt werden. Es ist auch eine Bestätigung unserer Mission, Menschen dabei zu unterstützen, ihr volles Potential zu entfalten. Denn wir glauben an dich und deine Fähigkeiten. Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und die soziale und ökonomische Entwicklung mit S+P Seminare voranzutreiben.

Lernen leichter gemacht – mit der S+P Lounge nachhaltig und CO2-neutral

? Hohe Qualität durch kleine Gruppen – S+P Seminare.

Online Schulungen sind ein großartiges Produkt, um schnell und einfach online zu lernen. Sie sind perfekt für Menschen, die keine Zeit haben, in einem Präsenzseminar zu lernen. Du kannst die S+P Online Schulung jederzeit und an jedem Ort nutzen.

Mit der S+P Lounge erhältst du Zugang zu hochwertigen Lernmaterialien und kannst sofort mit deiner Weiterbildung beginnen. Online Schulungen sind eine großartige Möglichkeit, neue Kenntnisse zu erwerben und dein Wissen zu erweitern. S+P Online Schulungen – lerne von den Besten!

Die S+P Lounge ist die ultimative Lern- und Weiterbildungsplattform, um sich auf Prüfungen vorzubereiten, Informationen zu verarbeiten und Wissen zu erwerben. In deiner Lounge findest du deine Online-Kurse, ein personalisiertes Dashboard, um deinen Fortschritt zu verfolgen, sowie die S+P Tool Box mit den neuesten Arbeitshilfen.

Die S+P Lounge ist ein exklusiver Lernbereich, in dem du Zugang zu hochwertigen Lernmaterialien hast. So kannst du sofort mit deiner Weiterbildung beginnen und bleibst immer auf dem Laufenden.

? Sofortige Weiterbildung:

Mit der S+P Lounge hast du sofort Zugang zu hochwertigen Lernmaterialien und kannst mit deiner Weiterbildung beginnen.

? E-Learning als Warm Up für den Seminartag

Lerne effektiv mit S+P Lounge – das E-Learning Warm Up. Das im Seminarpreis includierte E-Learning ist eine großartige Möglichkeit, sich auf das gebuchte Seminar vorzubereiten.

? Hochwertiges Lernmaterial:

Du erhältst Zugang zu einer Vielzahl an hochwertigen Lernmaterialien, die dich bei deiner Weiterbildung unterstützen.

? Einfacher Zugang:

Du kannst dich einfach und schnell in die S+P Lounge einloggen und sofort mit dem Lernen beginnen.

