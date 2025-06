Makenita Resources beauftragt Bohrunternehmen für das erste Bohrprogramm auf dem Silber-Kobalt-Projekt Hector in Ontario

Vancouver, B.C. – 18. Juni 2025 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (CSE: KENY, OTC Pink: KENYF, WKN: A40X6P) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Vital Drilling Services mit Sitz in Sudbury (Ontario) mit der Durchführung seines ersten Bohrprogramms auf dem Silber-Kobalt-Projekt Hector beauftragt hat. Die Mobilisierung zum Projekt ist im Gange, und die Bohrungen werden voraussichtlich noch in diesem Monat beginnen.

Das Konzessionsgebiet Hector befindet sich im historischen Bergbaurevier Larder Lake und umfasst 126 zusammenhängende, nicht patentierte Mineral-Claims mit einer Fläche von 2.243 Hektar. Die erste Phase der Bohrungen wird sich auf vorrangige Ziele konzentrieren, die durch geologische Interpretationen und jüngste Feldarbeiten identifiziert wurden, darunter auch Gebiete, die aufgrund der zur Waldbrandbekämpfung angelegten Brandschneisen neu zugänglich sind.

Das Programm wurde zur Überprüfung neuer Silber- und Kobaltziele konzipiert, die auf einem aktualisierten Strukturmodell basieren, das mittels luftgestützter magnetischer und VLF-EM-Untersuchungen aus den Jahren 2017 bis 2021 erstellt wurde. Diese Untersuchungen über eine Gesamtlänge von 522,9 Profilkilometern bilden die Grundlage der Zielerstellung.

Ein Hauptschwerpunkt liegt auf der Silberanomalie Block 9, die bereits in den frühen 1970er Jahren von Teck exploriert wurde. Historische kurze Diamantkernbohrungen in diesem Gebiet führten zu Analyseergebnissen von 326 Gramm Silber pro Tonne (9,5 Unzen/Tonne) (Assessment File 31M05SE0075).). Die Bohrungen werden auch auf den South Keora-Schacht abzielen, ein historisches hochgradiges Prospektionsgebiet, das über eine Streichlänge von 100 Metern kartiert wurde und in dem Probenahmen aus dem Jahr 1913 Berichten zufolge 12 bis 15 % Kobalt und bis zu 1.000 Unzen Silber pro Tonne ergaben (Mineral Inventory MDI31M05SE00131). Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Makenita nicht unbedingt auf das Vorhandensein einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen. (www.makenitaresources.com/wp-content/uploads/2025/06/20240918-Makenita-Hector-NI-43-101-updated_reduced.pdf)

Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Makenita, sagte Jason Gigliotti, President und CEO von Makenita Resources. Da die Bohrungen kurz vor dem Beginn stehen, sind wir sehr gespannt darauf, die von uns entwickelten geologischen Modelle zu überprüfen und die im Konzessionsgebiet gemeldete historische Mineralisierung zu validieren. Wir sind der Ansicht, dass das Projekt Hector ein erhebliches Explorationspotenzial birgt, und diese Kampagne ist der erste Schritt, um diesen Wert für unsere Aktionäre zu erschließen.

Das Projekt Hector liegt in einem bewährten Bergbaurevier mit einer reichen Tradition in der Silber- und Kobaltproduktion und ist für Makenita ein strategisch wichtiges Projekt für den Ausbau seines Explorationsportfolios.

Qualifizierter Sachverständiger:

Kristopher Raffle, P.Geo., Geschäftsführer von APEX Geoscience Ltd. und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jason Gigliotti

President, CEO & Direktor

604-609-6527

info@makenitaresources.com

www.makenitaresources.com

Makenita Resources Inc

Suite 2905 – 700 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen. Dies ist auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren zurückzuführen, von denen sich viele der Kontrolle von Makenita entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung und Makenita lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

