Makler-Lotse.de – Rückblick und Ausblick. Was sind die Ziele für das Jahr 2021?

Makler-Lotse.de ist die Vergleichsplattform für Immobilienmakler und schließt eine Lücke zwischen Immobilieneigentümern und Maklern. Der Start der Plattform hat die Erwartungen übertroffen.

Düren, 19.01.2021 – Was hat Makler-Lotse.de im Corona Jahr 2020 erreicht?

Der Immobilienmarkt in Deutschland ist in einer unglaublichen Verfassung. Es scheint fast so, als ob der Markt von der Corona Pandemie völlig unbeeindruckt ist. Anders als in anderen Branchen ist dieser Markt nicht nur intakt, sondern wächst und gedeiht. Da ist es von besonderer Bedeutung für private Hauskäufer und Hausverkäufer einen sehr kompetenten, erfahrenen Makler zu finden, der die Besonderheiten des regionalen Marktes gut kennt und ausreichend Kontakte hat, um bei einem Verkauf einen marktgerechten Preis zu erzielen.

Genau diesem Anspruch hat sich Makler-Lotse.de verpflichtet. Die 2020 gegründete Plattform wird selbst von erfahrenen Experten betrieben, die viele Jahre Erfahrung in der Branche mitbringen und sowohl die Bedürfnisse und Probleme von Immobilienmaklern kennen, als auch die Wünsche und Ansprüche von Kunden, die eine Immobilie verkaufen möchten. Makler-Lotse.de versteht sich als Vergleichsportal für Immobilienmakler und verspricht Immobilienverkäufern fundierte Empfehlungen von Maklern, die genau zu dem gewünschten Objekt passen.

Das Vergleichsportal für Immobilienmakler

Der Suchende beatwortet im Portal wichtige Fragen, deren Auswertung dann zu einem zielgenauen Ergebnis führen. Aus den Tausenden von Maklern werden genau die empfohlen, die bereits gute Empfehlungen von anderen Kunden haben und nachweislich die entsprechende Expertise für das gewünschte Objekt mitbringen. Das Ganze erfolgt unabhängig und ohne unzulässige Einflussnahme, so ist gewährleistet, dass Immobilienverkäufer tatsächlich die besten Empfehlungen erhalten. Damit möglichst viele verkaufswillige Eigentümer den passenden Makler finden, ist dieser Service für sie kostenlos.

Offensichtlich ist dieses Konzept sehr gut angekommen. Bereits mehr als 18.000 zufriedene Eigentümer haben sich bereits auf die Empfehlung des unabhängigen Portals Makler-lotse.de gestützt. Der Makler Vergleich ist allerdings nicht nur für Immobilienverkäufer sehr nützlich, auch Immobilienmakler erhalten über diese Plattform qualifizierte Anfragen und erzielen dadurch gute Abschlüsse. Grundlage dafür ist, dass die Webseite im Internet sichtbar ist und gut gefunden wird. Was konnte bislang erreicht werden?

Professionelle Suchmaschinenoptimierung als Teil einer wirkungsvollen Marketing Strategie

Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die gute Platzierung im Internet, bei Google & Co. Nach noch nicht einmal einem Jahr kann Makler-Lotse.de bereits über 400 Keywords in den TOP-3 vorweisen, zum Beispiel:

„Immobilienmaklervergleich“

„Maklerempfehlung Aachen“

„Maklerempfehlung Bielefeld“

„Maklervergleich Wuppertal“

„Maklervergleich Berlin“

Weitere Ergebnisse der Marketing Strategie:

Werbekampagnen auf Facebook und Instagram: Unser Werbespot wurde von über 3 Mio. Eigentümern angeschaut.

Allein im November 2020 konnten bereits über 1800 Maklerempfehlungen an Immobilienverkäufer ausgesprochen werden.

In den ersten 6 Monaten haben sich bereits über 700 Immobilienmakler erfolgreich für das Projekt zertifizieren lassen.

Was ist für 2021 geplant? Wie sieht die weitere Entwicklung aus?

Die Ziele sind hoch gesteckt. Durch eine umfassende Kampagne über Google und YouTube soll die Anzahl der Maklerempfehlungen auf 10.000 pro Monat gesteigert werden. Gleichzeitig sollen verstärkt Immobilienmakler für das Portal gewonnen werden. Das Ziel für 2021 sind 2.000 gut ausgebildete und zertifizierte Makler. Sowohl für Makler als auch für Eigentümer ist das mit vielen Vorteilen verbunden. Der Eigentümer ist sicher, einen guten, erfahrenen und zertifizierten Makler zu bekommen, ohne dazu etliche, nervige Telefonate führen zu müssen. Gute Immobilienmakler können durch die wertvolle Zertifizierung dem Kunden ihre Qualität dokumentieren und erhalten direkt qualifizierte Anfragen.

In dieser wie auch in vielen anderen Branchen sind positive Empfehlungen oftmals die Grundlage, neue Kunden zu gewinnen. Mit der Zertifizierung bei Makler-Lotse.de erarbeiten Immobilienmakler sich einen großen Vertrauensvorsprung und gute Empfehlungen. Dazu trägt auch eine weitere, geplante Neuerung bei. Wenn ein Eigentümer nach einem Makler sucht, und die Suche über Makler-Lotse.de abgeschlossen hat, erhält er eine qualifizierte Maklerempfehlung. Gleichzeitig wird das System den empfohlenen Immobilienmakler informieren.

Makler-Lotse.de hat offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen zu einem Zeitpunkt, wo die Branche boomt. Die Ziele für 2021 sind ambitioniert, das Team ist motiviert und freut sich auf die weitere „Reise“, zusammen mit zufriedenen Immobilien Eigentümern und glücklichen Maklern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DIKS Immobilien Kredit Service Deutschland GmbH

Herr Boris Goldenberg

Arnoldsweilerstr. 29

52351 Düren

Deutschland

fon ..: 02421-687 99 43

web ..: http://www.makler-lotse.de

email : dialog@makler-lotse.de

Das Projekt Makler-Lotse.de wird von der DIKS GmbH in Düren betrieben, die selbst seit mehr als 13 Jahren erfolgreich als Immobilienmakler tätig sind und bestens mit den sich stetig verändernden Anforderungen an Immobilienmakler vertraut sind. Um seriösen und kundenorientiert arbeitenden Immobilienmaklern eine wertvolle und vor allem glaubwürdige Vermarktungshilfe an die Hand zu geben, wurde Makler-Lotse als unabhängiges Empfehlungsportal geschaffen. Das Besondere ist der ausgeklügelte Algorithmus, der für authentische und nachvollziehbare Empfehlungen sorgt, und dabei völlig unbestechlich vorgeht. Makler-Lotse ist sowohl für Immobilien Verkäufer als auch für Immobilienmakler ein wertvoller Gewinn.

Pressekontakt:

Pressemann PR Agentur

Herr Rüdiger Vogel

Hardtstr. 6

76694 Forst

fon ..: 07251-9196118

web ..: http://presseheld.de/

email : vogel@pressemann.com

